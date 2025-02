Święty o tym imieniu ma burzliwą historię. A jacy są mężczyźni, którzy dziś je noszą?

Szaweł to imię dla chłopca, które zwiastuje silny charakter i niezłomną wolę. Ma biblijny rodowód i nawiązuje do postaci świętego Pawła. Ten, z prześladowcy chrześcijan, stał się jednym z najważniejszych apostołów. Czy współcześni Szawłowie są równie odważni i zdeterminowani w dążeniu do celu?