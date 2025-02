Najczęstszym powodem brzydkiego zapachu w łazience jest niewłaściwa wentylacja . Brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza sprzyja zatrzymywaniu się wilgoci. To z kolei prowadzi do rozwoju bakterii i pleśni, które wydzielają nieprzyjemne aromaty.

Nie musisz inwestować w kolejne detergenty, aby w łazience ładnie pachniało. Ekologiczne metody sprawdzają się w tym przypadku celująco. Do realizacji pierwszego pomysłu na naturalny odświeżacz powietrza potrzebujesz skórek z cytrusów — najlepiej pomarańczy, cytryny lub grejpfruta. Obierz po jednej sztuce, a ich skórki wysusz w piekarniku rozgrzanym do 100°C. Potrwa to około godziny. Wrzuć do niewielkich woreczków (lnianych lub bawełnianych), wsyp po łyżce gruboziarnistej soli i powieś w łazience, np. w pobliżu toalety lub kabiny prysznicowej. Odświeżający zapach wypełni całą łazienkę.