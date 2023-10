Spis treści: 01 Klimatyczny Sylwester z dala od zgiełku miast

02 Pomysł na gorący Nowy Rok w górach

03 Góralska impreza sylwestrowa do białego rana

Klimatyczny Sylwester z dala od zgiełku miast

Chcąc spędzić wymarzonego Sylwestra, warto udać się do Karpacza. Tamtejsze hotele oferują kilkudniowe pakiety noworoczne, zazwyczaj trwające ok. 6 dni. Najczęściej w pakiecie zawarte są posiłki i szampańska zabawa w noc sylwestrową. Karpacz to także idealne miejsce na spędzenie tego wyjątkowego wieczoru w gronie najbliższych przy ognisku. Ceny takich pakietów będą wahać się od 1300 do 3000 zł. Wyjazdom towarzyszy cisza i spokój. Będąc w Karpaczu, możesz udać się na Śnieżkę, odwiedzić Kościół Wang, przejechać się kolejką linową na Kopę, zwiedzić zamek Chojnik i odwiedzić Karkonoski Park Narodowy.

Zdjęcie Karpacz od lat cieszy się dużą popularnością, nie tylko wśród polskich turystów / 123RF/PICSEL

Pomysł na gorący Nowy Rok w górach

Kolejną góralską propozycją jest dobrze znana Białka Tatrzańska i spędzenie tej szczególnej nocy w termach. W jednym miejscu turyści mogą zaspokoić wszelakie potrzeby. Licząc na odpoczynek, mogą skorzystać z basenów termalnych, strefy SPA lub saun. Osoby liczące na odrobinę szaleństwa mogą bawić się do białego rana przy muzyce na żywo oraz kapeli góralskiej. To nietuzinkowy pomysł na spędzenie Nowego Roku. Z podobnej atrakcji można skorzystać w Chochołowie. Do wyboru jest spędzenie sylwestrowej nocy na basenach lub w saunach.

Zdjęcie Termy to świetny pomysł na gorącego Sylwestra / @juchamarcin / materiał zewnętrzny

Góralska impreza sylwestrowa do białego rana

Trzecim pomysłem na spędzenie Nowego Roku w góralskim klimacie jest Jelenia Góra. Może tamtejsza impreza nie jest tak popularna, jak w Krakowie lub w Zakopanem, jednak niczego jej nie brakuje. Każdego roku mieszkańcy i turyści Jeleniej Góry zbierają na Placu Ratuszowym i hucznie witają Nowy Rok podczas koncertów. Niektórzy decydują się również na kuligi i ogniska, które organizowane są przez gospodarstwa agroturystyczne.

Zdjęcie Jelenia Góra to miasto, które warto zwiedzić / Mateusz Grochocki / East News

