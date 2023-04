To będzie naprawdę zaskakująca majówka 2023 dla czterech znaków zodiaku . Podczas gdy pozostali przedstawiciele gwiezdnej dwunastki w długi weekend będą po prostu odpoczywać od codziennych trosk, w ich życiu sporo się zmieni

dla czterech . Podczas gdy pozostali przedstawiciele gwiezdnej dwunastki w długi weekend będą po prostu odpoczywać od codziennych trosk, w ich życiu sporo się zmieni Kto powinien teraz przygotować się na zaskakujące zwroty akcji? Kogo podczas urlopu czeka ognisty romans , a kogo niespodziewany przypływ gotówki?

, a kogo niespodziewany przypływ gotówki? Horoskop na majówkę 2023 zdradza, że u niektórych w ciągu kilku najbliższych dni może wydarzyć się więcej, niż przez ostatnie lata. Brzmi ekscytująco, prawda?

Reklama

Bliźnięta (21 maj – 20 czerwiec): Flirty i ogniste romanse. Dawny kochanek da o sobie znać

Bliźnięta na majówce będą otwarte na ludzi i niewykluczone, że podczas zabawy w gronie nowych znajomych mogą dać ponieść się chwili. Będą miały teraz niejedną okazję do flirtu, który przy odpowiednim działaniu przerodzi się w ognisty romans.

Zdjęcie Zodiakalne Bliźnięta w majówkę mogą dać się ponieść. Będą flirtować i bawić się do upadłego. Oby tylko tego nie żałowały / 123RF/PICSEL

Układ planet sprawi, że zalotna natura tego znaku już niedługo przejmie nad nim pełną kontrolę i o ile single zupełnie nie muszą się tego obawiać, o tyle osoby w stałych związkach powinny mieć się na baczności. Możliwe, że wkrótce odezwie się do nich dawno niewidziany znajomy, który na nowo rozbudzi w Bliźniętach silne uczucia.

Niełatwo będzie się mu oprzeć tym bardziej, jeśli będzie to osoba z trygonu ognia lub powietrza. Jednak, jeśli naprawdę zależy im na partnerze, nie mogą ulec tej pokusie. Zamiast wracać do przeszłości, powinny raczej postarać się na nowo rozniecić ogień w aktualnej relacji.

Sprawdź: Te osoby mają predyspozycje do wróżenia. 3 znaki zodiaku o największej wrażliwości

Lew (23 lipiec - 22 sierpień): Sukcesy i nagły przypływ gotówki. Warto inwestować

Horoskop na majówkę dla Lwa wróży mu przypływ gotówki i sukces finansowy. Kiedy pozostałe znaki zodiaku pod koniec tygodnia myślami będą już na weekendowych wypadach z rodziną i znajomymi, zodiakalny Lew pozostanie skupiony do samego końca.

Zdjęcie Zodiakalny Lew pozostanie skupiony do końca tygodnia. W majówkę powinien jednak nieco odpocząć, aby naładować baterie do dalszego działania / 123RF/PICSEL

Ciężka praca opłaci się uznaniem szefa, które w przyszłości zaprocentuje awansem lub podwyżką . Początek maja to również dobry okres, aby inwestować i rozwijać twarde umiejętności. Wiadomo jednak, że nie samą pracą żyje człowiek, dlatego przynajmniej w jeden dzień warto nieco zwolnić i spędzić wolny czas z rodziną.

Wycieczka do zoo, spacer lub relaks na grillu z bliskimi pozwolą osobom spod tego znaku zodiaku nieco ochłonąć i zdobyć miłe wspomnienia, a przy okazji naładować baterie do dalszego działania.

Skorpion (23 październik –21 listopad). Intensywny czas. Po majówce trzeba będzie... odpocząć

Skorpion może zacząć już planować kolejny urlop. Najlepiej niech zarezerwuje sobie na to czas tuż po... majówce. Gwiazdy wskazują, że osoby spod tego znaku raczej nie wypoczną sobie w najbliższy długi weekend.

Co prawda, spędzą wolne dni z partnerem lub rodziną, jednak nie będzie on zbyt udany. Odkrycie sekretu lub niespodziewane zdarzenie może bowiem wytrącić je z równowagi i doprowadzić do poważnej kłótni z drugą połówką.

Zdjęcie Kłótnia z partnerem może zepsuć Skorpionom długi weekend majowy / 123RF/PICSEL

Zatem, jeśli Skorpionowi zależy na sensownym wypoczynku, powinien skupić się teraz na sobie. Samotna podróż "last minute" , podczas której będzie można nieco pozwiedzać, zrelaksować się i na spokojnie na przemyśleć pewne sprawy, najprawdopodobniej okaże się dla osób spod tego znaku zodiaku najlepszym rozwiązaniem.

Strzelec (22 listopad – 21 grudzień). Bardzo ważna wiadomość. Może rzutować na całe życie

Strzelec nie powinien po prostu zlekceważyć swojego horoskopu na majówkę. W ciągu najbliższych dni może bowiem spodziewać się niespodziewanej wiadomości, która całkowicie odmieni jego życie . Rozmowa z pewną osobą mocno wpłynie na postrzeganie pewnych spraw przez osobę spod tego znaku zodiaku.

Zdjęcie Strzelec wkrótce może zmienić swoje życie. Pytanie tylko, czy skorzysta z okazji, czy będzie przeciwstawiał się przeznaczeniu / 123RF/PICSEL

Walka z przeznaczeniem może jedynie pogorszyć sytuację, dlatego najlepiej po prostu uważnie słuchać i zaakceptować zmiany z pozytywnym nastawieniem. Jak wykorzystać ten czas? Warto pozostać otwartym na propozycje rodziny i znajomych.

Dobrym pomysłem może okazać się wyjście z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Ponowne odkrycie ich towarzystwa pozwoli Strzelcom zrozumieć, że ludzie naprawdę zmieniają się pod wpływem różnych doświadczeń. Zarówno na lepsze, jak i na gorsze. Najważniejsze jest jednak to, aby cieszyć się życiem i po prostu być szczęśliwym.

Czytaj również:

Te 4 znaki zodiaku są najgorszymi kierowcami. Nie chcesz spotkać ich na swojej drodze

Te znaki zodiaku mają najsilniejszy charakter. Zniosą w życiu wiele porażek

Zobacz także: