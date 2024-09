To imię jest w Polsce niespotykane, choć oznacza mężczyznę honorowego i wspierającego. Znasz jakiegoś?

Rzadko ma wrogów, za to łatwo zjednuje sobie przyjaciół. Nie ma ich wielu, a ci, którzy są mu bliscy, bardzo cenią sobie jego szacunek do innych i godną naśladowania postawę. Hortensjusz zasługuje na miano dobrego kompana w życiu codziennym i zawodowym. Co jeszcze można o nim powiedzieć?