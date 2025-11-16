Choć efekt jest "wow", przygotowanie takiej pieczeni nie wymaga wiele pracy. Mięso wystarczy natrzeć przyprawami i odłożyć, aby "przeszło", jednak w razie potrzeby czas marynowania można skrócić. Mięso można nadziać śliwkami (jeśli chcemy, by nabrało bardziej intensywnego smaku) lub po prostu ułożyć je obok, aby uzyskać znakomity sos. Z przepisem poradzą sobie nawet początkujący kucharze.

Składniki: 1,5 kg schabu; łyżeczka majeranku; 3 - 4 ząbki czosnku; garść suszonych śliwek; pół szklanki czerwonego wina; 2 - 3 goździki; łyżka smalcu; sól, gałązka rozmarynu do dekoracji.

Umyty schab natrzyj solą, majerankiem i roztartym czosnkiem. Zostaw na 2 - 3 godziny w chłodnym miejscu. Śliwki sparz wrzątkiem, wydryluj jeśli mają pestki. Brytfannę grubo wysmaruj tłuszczem. Schab naszpikuj goździkami i śliwkami, ułóż w brytfannie, podlej łyżką gorącej wody, wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz około 90 minut, często podlewając sosem. Gdyby schab zbyt mocno się rumienił, nakryj mięso folią aluminiową lub natłuszczonym pergaminem. Na dopieczeniu podlej winem.

Kuchnia Canva Pro INTERIA.PL