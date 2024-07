Grażyna to numerologiczna dwójka . Jest spokojna, ceni sobie praktyczne podejście do życia i jest osobą, na której zawsze można polegać. Bywa skoncentrowana na sobie, ale zazwyczaj jest to zachowanie chwilowe, którego wymaga dana sytuacja.

Grażyna to kobieta o niezwykłej wrażliwości, otwarta na problemy innych i gotowa do poszukiwania najlepszych rozwiązań. Jest kobietą miłą, wdzięczną i zawsze uśmiechniętą. Bywa jednak uparta, szczególnie wtedy, gdy coś nie idzie po jej myśli. Przejmuje się losem i życiem innych, zwłaszcza tych, którzy na co dzień znajdują się w jej otoczeniu. To kobieta ambitna, skrupulatna, działająca zawsze według określonego planu. Niewiele rzeczy przychodzi jej w życiu łatwo, dlatego bardzo docenia to, na co sobie zapracuje. Zna własne możliwości i stara się działać tak, aby nie nadwyrężać siebie i innych. Bywa dociekliwa, co zdarza się być jej wadą.