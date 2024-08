Filemon to imię męskie pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa phile, co oznacza miłuję, kocham.

Mężczyzna o imieniu Filemon to człowiek zrównoważony, rozsądny, inteligentny. Kieruje się w życiu własną intuicją i nabytą mądrością życiową. Lubi przemyśleć każdą decyzję kilka razy, zanim zdecyduje się na konkretne rozwiązanie. Jest perfekcjonistą, chociaż w sytuacjach mniej poważnych bywa również spontaniczny. Filemon jest numerologiczną jedenastką. Co to oznacza? Lubi nowe doświadczenia, cechuje go odkrywczość i nowatorstwo w działaniu. Radzi sobie w różnych sytuacjach życiowych. Jest dobrym psychologiem, co pokazuje zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.