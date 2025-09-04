Widzisz takie owoce i warzywa na targu? To znak, że są idealne
Kupowanie warzyw i owoców na targu może być niekiedy nie lada sztuką. Chodzi oczywiście o to, by wybrać jak najbardziej świeże i dobrej jakości produkty. Jednak to bywa wyzwaniem, szczególnie gdy sprzedawcy starają się zachwalać każdy koszyk. Jak nie dać się zwieść pozorom i wrócić do domu z naprawdę dobrym towarem? Oto trzy sprawdzone triki.
Patrz nie tylko na kolor, ale i na fakturę. Koniecznie też powąchaj
Każdy stragan kusi kolorowymi owocami i warzywami? Zwłaszcza latem na targowiskach mamy do wyboru całą masę owoców i warzyw, które powinny stanowić podstawę naszej diety. Jednak, by wybrać wartościowe produkty, warto kierować się kilkoma zasadami i nie ulegać pierwszemu wrażeniu, a najważniejsze - nie iść na zakupy głodnym.
Kiedy już ustalimy, że nie kierujemy się głodem, warto zadbać o dokładne przyjrzenie się owocom i warzywom. Po pierwsze ładny, intensywny kolor to jedno, ale kluczowa jest też powierzchnia warzywa czy owocu. Skórka powinna być jędrna, gładka i bez pęknięć. W przypadku pomidorów czy papryki warto lekko je nacisnąć, jeśli skóra ugina się, ale zaraz wraca do pierwotnego kształtu, mamy do czynienia ze świeżym produktem.
Z kolei matowa skórka u cytrusów to sygnał, że owoc jest bardziej soczysty niż jego błyszczący odpowiednik. Jeżeli widzimy niezbyt sprężystą skórkę na warzywach, czy owocach i jest ona "pomarszczona", to lepiej odłożyć produkt na miejsce.
Doświadczeni kupujący wiedzą, że także zapach to najlepszy wskaźnik dojrzałości. Truskawki, melony czy brzoskwinie powinny pachnieć intensywnie i naturalnie. Jeśli owoc nie wydziela żadnego zapachu, prawdopodobnie został zerwany zbyt wcześnie i nie dojrzeje już w pełni. Podobnie z ziołami - świeża natka pietruszki czy bazylia mają aromat wyczuwalny nawet z kilku kroków.
Zwróć uwagę na drobiazgi. Nie spiesz się
Podczas zakupów nie warto się spieszyć. Obejrzyj dokładnie produkty, zobacz czy nie mają przebarwień, czy nie mają plam, czy zalążków pleśni. Czasem małe zmiany, potrafią rozwinąć się w kilka godzin po przyniesieniu zakupów do domu.
Jeżeli kupujesz warzywa liściaste - takie jak sałata, szpinak czy kapusta - najłatwiej ocenić po liściach: powinny być sprężyste, intensywnie zielone i bez żółtych przebarwień.
Warto też spojrzeć na ogonki pomidorów czy jabłek - świeże owoce mają je elastyczne i zielone, natomiast suche i brązowe ogonki to znak, że produkt leży już od kilku dni.
Zwróć też uwagę, jak warzywa na targu są przechowywane - czy stoją w pełnym słońcu, jak są poukładane ciasno w skrzyniach. Wszystko to wpływa na jakość i świeżość produktów.