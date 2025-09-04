Patrz nie tylko na kolor, ale i na fakturę. Koniecznie też powąchaj

Każdy stragan kusi kolorowymi owocami i warzywami? Zwłaszcza latem na targowiskach mamy do wyboru całą masę owoców i warzyw, które powinny stanowić podstawę naszej diety. Jednak, by wybrać wartościowe produkty, warto kierować się kilkoma zasadami i nie ulegać pierwszemu wrażeniu, a najważniejsze - nie iść na zakupy głodnym.

Kiedy już ustalimy, że nie kierujemy się głodem, warto zadbać o dokładne przyjrzenie się owocom i warzywom. Po pierwsze ładny, intensywny kolor to jedno, ale kluczowa jest też powierzchnia warzywa czy owocu. Skórka powinna być jędrna, gładka i bez pęknięć. W przypadku pomidorów czy papryki warto lekko je nacisnąć, jeśli skóra ugina się, ale zaraz wraca do pierwotnego kształtu, mamy do czynienia ze świeżym produktem.

Z kolei matowa skórka u cytrusów to sygnał, że owoc jest bardziej soczysty niż jego błyszczący odpowiednik. Jeżeli widzimy niezbyt sprężystą skórkę na warzywach, czy owocach i jest ona "pomarszczona", to lepiej odłożyć produkt na miejsce.

Doświadczeni kupujący wiedzą, że także zapach to najlepszy wskaźnik dojrzałości. Truskawki, melony czy brzoskwinie powinny pachnieć intensywnie i naturalnie. Jeśli owoc nie wydziela żadnego zapachu, prawdopodobnie został zerwany zbyt wcześnie i nie dojrzeje już w pełni. Podobnie z ziołami - świeża natka pietruszki czy bazylia mają aromat wyczuwalny nawet z kilku kroków.

Zwróć uwagę na drobiazgi. Nie spiesz się

Na co zwrócić uwagę podczas zakupów? Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Podczas zakupów nie warto się spieszyć. Obejrzyj dokładnie produkty, zobacz czy nie mają przebarwień, czy nie mają plam, czy zalążków pleśni. Czasem małe zmiany, potrafią rozwinąć się w kilka godzin po przyniesieniu zakupów do domu.

Jeżeli kupujesz warzywa liściaste - takie jak sałata, szpinak czy kapusta - najłatwiej ocenić po liściach: powinny być sprężyste, intensywnie zielone i bez żółtych przebarwień.

Warto też spojrzeć na ogonki pomidorów czy jabłek - świeże owoce mają je elastyczne i zielone, natomiast suche i brązowe ogonki to znak, że produkt leży już od kilku dni.

Zwróć też uwagę, jak warzywa na targu są przechowywane - czy stoją w pełnym słońcu, jak są poukładane ciasno w skrzyniach. Wszystko to wpływa na jakość i świeżość produktów.

