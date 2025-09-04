Masz taką mąkę w domu? Natychmiast przestań jej używać. Wydano pilny alert
Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat, w którym ostrzega klientów przed spożywaniem mąki, która dostępna była w ofercie sprzedażowej. Konsumenci, którzy posiadają wadliwy produkt spożywczy, powinni go wyrzucić lub zwrócić do sklepu - apeluje Auchan.
Mąka żytnia wycofana ze sprzedaży w Auchan
Auchan informuje, że po otrzymaniu pisma od Inspekcji Sanitarnej, sieć została zobligowana do wycofania ze sprzedaży mąki żytniej chlebowej typ 720. Decyzję o wycofaniu podjęto z uwagi na niewłaściwe wyniki fizykochemiczne produktu.
Szczegóły dotyczące produktu:
Nazwa produktu: Mąka żytnia chlebowa typ 720, 1 kg
Producent: "Młynomag" Myszkowska, Rezanko Spółka Jawna
Kod kreskowy (EAN): 5904215183426
Data przydatności / Numer partii: 03.12.2025
Zobacz również: Uwaga na herbatę z niebezpiecznymi substancjami
Auchan apeluje do konsumentów
Osoby, które posiadają mąkę opisaną w komunikacie, nie powinni jej spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu Auchan. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany - dodaje sieć.