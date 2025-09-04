Masz taką mąkę w domu? Natychmiast przestań jej używać. Wydano pilny alert

Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat, w którym ostrzega klientów przed spożywaniem mąki, która dostępna była w ofercie sprzedażowej. Konsumenci, którzy posiadają wadliwy produkt spożywczy, powinni go wyrzucić lub zwrócić do sklepu - apeluje Auchan.

Mąka żytnia wycofana ze sprzedaży w Auchan

Auchan informuje, że po otrzymaniu pisma od Inspekcji Sanitarnej, sieć została zobligowana do wycofania ze sprzedaży mąki żytniej chlebowej typ 720. Decyzję o wycofaniu podjęto z uwagi na niewłaściwe wyniki fizykochemiczne produktu.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Mąka żytnia chlebowa typ 720, 1 kg

Producent: "Młynomag" Myszkowska, Rezanko Spółka Jawna

Kod kreskowy (EAN): 5904215183426

Data przydatności / Numer partii: 03.12.2025

Opakowanie mąki żytniej chlebowej typ 720 o wadze 1 kg z nazwą produktu, kodem kreskowym oraz nazwą producenta, etykieta utrzymana w odcieniach bieli z niebieskimi i zielonymi elementami graficznymi.
Auchan wycofuje ze sprzedaży mąkę żytnią chlebowąINTERIA.PL/Informacja prasowa

Auchan apeluje do konsumentów

Osoby, które posiadają mąkę opisaną w komunikacie, nie powinni jej spożywać. Wadliwy produkt należy wyrzucić lub zwrócić do sklepu Auchan. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany - dodaje sieć.

