Masz taką mąkę w domu? Natychmiast przestań jej używać. Wydano pilny alert

Sieć sklepów Auchan wydała pilny komunikat, w którym ostrzega klientów przed spożywaniem mąki, która dostępna była w ofercie sprzedażowej. Konsumenci, którzy posiadają wadliwy produkt spożywczy, powinni go wyrzucić lub zwrócić do sklepu - apeluje Auchan.