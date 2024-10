Trzy najbardziej kontrowersyjne znaki zodiaku. Budzą wielkie emocje

Bliźnięta - cenią sobie niezależność

Bliźnięta to jeden z najciekawszych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych znaków zodiaku. Żyją w nich niejako dwie osoby, prowokując je do skrajnych zachowań, braku stałości, a nawet egoizmu. Bliźnięta bywają nieszczere, a nawet kłamliwe, a mimo to są zazwyczaj lubiane i cenione - zarówno w pracy jak i kontaktach towarzyskich. Bliźnięta są wyjątkowo witalne, pełne energii, inteligentne i mocno zmotywowane. Charakteryzuje je wrodzona ciekawość świata, zamiłowanie do podróży i otwartość. Ten znak zodiaku nie wie, co to nuda i uwielbia zarażać dobrą energią innych ludzi.

Bliźnięta są zaskakująco otwarte na nowe idee i chętnie je zgłębiają. Wciąż potrzebują nowych wrażeń i doznań, a same zaskakują świat świeżymi pomysłami. Nie znoszą rutyny, za to kochają dreszczyk emocji, a w ich towarzystwie nie sposób się nudzić. Ten znak zodiaku bardzo ceni sobie także niezależność. Szara codzienność mocno męczy Bliźnięta, a domowe obowiązki skutecznie je zniechęcają.

Bliźnięta są bardzo dowcipne, otwarte i łatwo przystosowują się do różnych warunków, ale mają sporo wad. Bywają chytre, nerwowe, niezdecydowane, kłamliwe, egocentryczne i powierzchowne, mają też problem ze zrozumieniem motywacji innych osób. Często brakuje im empatii, a relacje traktują powierzchownie, skupiając się głównie na własnych potrzebach oraz pragnieniach. Bliźnięta bardzo źle znoszą także krytykę - od razu się obrażają i skreślają krytyka z listy osób, z którymi warto utrzymywać bliższe kontakty.

Sprawdź również swój horoskop dzienny

Skorpion - wszystkiego można się po nim spodziewać

Skorpion to bez wątpienia jeden z najbardziej tajemniczych, skomplikowanych, a przy tym kontrowersyjnych znaków zodiaku. Przenikliwy, namiętny, obsesyjny i niepokorny, pełen jest sprzeczności i potrafi w sekundę zmienić się o sto osiemdziesiąt stopni. W jednej chwili przyjacielski, uroczy i życzliwy, kilka minut później staje się zazdrosny, depresyjny i posępny. Po Skorpionie można się spodziewać dosłownie wszystkiego!

Skorpion to zdecydowanie najbardziej lojalny znak zodiaku - jest bardzo wierny i nigdy nie zapomina o raz danym słowie. Swoich bliskich broni za wszelką cenę, a jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, pomści ich krzywdy. To bowiem jednocześnie najbardziej mściwy i pamiętliwy zodiak.

Skorpion ma bez wątpienia mnóstwo zalet - jest dynamiczny, odważny, silny pełen energii i nieustępliwy. Dobrze radzi sobie w życiu, bo jest także zaradny, skrupulatny i spostrzegawczy. Lubi wyzwania, szczególnie te trudne, bo wciąż targają nim mocne, intensywne uczucia. Pomimo tych zalet, Skorpion to wciąż niebezpieczna, tykająca bomba - porywczy, intensywny i zaborczy idzie do celu dosłownie po trupach, manipulując faktami i ludźmi. Nic dziwnego, że większość osób uważa go za najtrudniejszy i najbardziej kontrowersyjny znak zodiaku.

Te znaki zodiaku budzą najwięcej emocji. Mają ciężkie charaktery 123RF/PICSEL

Ryby - potrafią być egoistyczne

Zodiakalne Ryby to zdecydowanie najwięksi cierpiętnicy zodiaku, niosący na krzyżu wszystkie problemy i zmartwienia tego świata. Mają dość niskie mniemanie o sobie, nie umieją docenić swoich zalet i mocnych stron, za to mocno skupiają się na wadach i niedostatkach. Są też dość zazdrosne, bo zamiast docenić to, co udało się im osiągnąć, patrzą na sukcesy innych, jeszcze bardziej pogrążając się w smutku.

Zodiakalne Ryby mają wiele talentów, a ich skłonność do mistycyzmu i wiedzy tajemnej jest wręcz "nie z tego świata". Ryby fascynują się magią, parapsychologią, astrologią, wróżbami i wszystkim tym, czego nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Posiadają również artystyczną naturę, którą wciąż rozwijają. Wśród Ryb jest więc mnóstwo aktorów, pisarzy, malarzy, muzyków i wokalistów.

Choć Ryby mają swoje problemy, to są też bardzo towarzyskie, empatyczne, lojalne i tolerancyjne. Wyróżnia je też wyjątkowa intuicja. Niestety, potrafią być bardzo egoistyczne, nieustępliwe, a przy tym melancholijne i skłonne do wpadania w nałogi. Słabo radzą sobie z własnymi emocjami, są mocno rozchwiane i wciąż czują się zagrożone. To sprawia, że są bardzo skomplikowane i trudno żyje się z nimi pod jednym dachem.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv