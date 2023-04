Twoja data urodzenia powie, kim byłaś w poprzednim życiu. Numerologia wyjaśnia

Na czym polega reinkarnacja?

Według systemów reinkarnacyjnych człowiek składa się z dwóch ogniw, jedno jest śmiertelne (ciało), zaś drugie nieśmiertelne (dusza), które jest zdolne do odrodzenia. Reinkarnacja polega na wędrówce duszy po śmierci do innego ludzkiego ciała. W ten sposób człowiek potrafi narodzić się na nowo. Okazuje się, że wiele na ten temat potrafi powiedzieć numerologia, jednak musisz najpierw stworzyć swój portret numerologiczny.

Jak stworzyć portret numerologiczny?

Aby stworzyć portret numerologiczny, musisz zsumować wszystkie liczby z twojej daty urodzenia. Jeżeli urodziłaś się 15 czerwca 1997 roku, to musisz każdą z liczb dodać następująco:

1+5+6+1+9+9+7= 38

3+8= 11

1+1=2

Osoby zajmujące się numerologią wierzą, że data urodzenia wiele mówi o człowieku. Potrafi nawet wyjaśnić, kim było się w poprzednim życiu. Oblicz swój portret numerologiczny i sprawdź, co się wydarzyło w przeszłości.

Kim byłaś w poprzednim wcieleniu?

Jeżeli twój numer to 1, oznacza to, że w poprzednim wcieleniu byłaś lekarką lub pielęgniarką, która mieszkała w Chinach. Cechowała cię wysoka ambicja oraz chęć niesienia pomocy innym. Uwielbiałaś rozwiązywać zagadki, dlatego stawianie diagnozy sprawiało ci ogromną radość.

Twój numer to 2? Oznacza to, że w poprzednim życiu pracowałaś jako urzędniczka lub sekretarka. Pochodziłaś ze Stanów Zjednoczonych i byłaś osobą bardzo zorganizowaną, która dopinała każdą sprawę na ostatni guzik. Niestety często ludzie wykorzystywali twoje mocne strony i zlecali ci zadania wykraczające poza twoje obowiązki.

Jeśli twoim numer jest 3, to zajmowałaś się malarstwem, tańcem lub aktorstwem. Jest szansa, że próbowałaś każdego zawodu po trochu. Cechowała cię kreatywność i chęć odkrywania świata, nie akceptowałaś bezczynności i monotonii, a twoim miejscem zamieszkania była Francja.

Jeżeli twój numer to 4, to cechowała cię wytrwałość i odwaga w poprzednim życiu. Pracowałaś jako policjantka lub sędzina, która próbowała wyznaczać sprawiedliwość osobom, które wkroczyły na złą ścieżkę życia. Mieszkałaś w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli twój wynik to 5, to twoje życie było pełne przygód, zarówno tych gorszych, jak i lepszych. Nie miałaś określonego zawodu, ani miejsca zamieszkania. Ciężko było ci usiedzieć w jednym miejscu. Podróżowałaś po świecie w pogoni za szczęściem. Cechowałaś się optymizmem oraz komunikatywnością.

Twój numer to 6? Oznacza to, że twoim miejscem zamieszkania była elegancka posiadłość w Anglii. Pochodziłaś z zamożnej rodziny i nie musiałaś w życiu dużo pracować, a mimo tego cieszyłaś się dobrami materialnymi. Niestety szczęście nie sprzyjało ci w miłości, gdyż to rodzina decydowała o tym, kogo poślubisz. Niekoniecznie zgadzałaś się z ich decyzją.

Jeżeli twój numer to 7 oznacza to, że w poprzednim wcieleniu mieszkałaś w Niemczech. Byłaś osobą bardzo religijną, która postanowiła powierzyć swoje życie w ręce Boga. Z zawodu byłaś zakonnicą, na dodatek bardzo surową. Zdecydowanie uprzejmość nie była twoją mocną stroną.

Jeżeli twoim numerem jest 8, to w poprzednim życiu zajmowałaś się gospodarstwem lub po prostu domem. Byłaś idealnym przykładem matki oraz żony. Czułaś się spełniona w życiu i nie wymagałaś od niego zbyt wiele. Byłaś osobą skromną i uprzejmą, która rzadko sprzeciwiała się innym. Twoim krajem pochodzenia była Polska.

Twój numer to 9? W poprzednim wcieleniu raczej nie miałaś wiele szczęścia. Cechowała cię chciwość oraz duma. Byłaś stałym bywalcem więzienia, za różnego rodzaju kradzieże i wykroczenia. Przez długi okres mieszkałaś w Grecji, jednak konflikty z policją zmusiły cię do ucieczki z kraju.

