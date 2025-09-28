Uwaga na pełnię w Baranie. Aż sześć znaków zodiaku może żałować swoich wyborów
Pełnia w Baranie, która przypada 29 września, rozbudzi energię i popchnie do podejmowania szybkich decyzji. Nie zawsze jednak impuls będzie sprzyjać rozsądkowi. Które znaki powinny szczególnie uważać na konsekwencje podejmowanych decyzji? Jest ich aż sześć!
Jakie układy kształtują nadchodzącą pełnię w Baranie?
Baran to znak ognia - odważny, impulsywny, niecierpliwy. Gdy Księżyc znajduje się w tej energii, wszystko przyspiesza: myśli, emocje i reakcje. Tym razem pełni towarzyszy szereg ważnych aspektów.
- Trygon Księżyca do Kory (noc z 28/29.09) wzmacnia intuicję i poczucie wewnętrznej siły.
- Kwadratura z Saturnem (rano) przynosi poczucie blokady i frustracji, zwłaszcza w kontaktach z przełożonymi.
- Ingres Księżyca do Koziorożca studzi emocje - spontaniczność i chęć zabawy ustępują miejsca powadze i myśleniu o konsekwencjach.
- Kwadratura z Neptunem może wywołać chaos emocjonalny i trudności w komunikacji.
- Sekstyl z Marsem daje energię, ale także ryzyko gwałtownych reakcji.
- Kwadratura ze Słońcem (moment pełni) to kulminacja napięć - między tym, czego się chce, a tym, co musi.
- Kwadratura z Ceres uświadamia trudności w wyrażaniu czułości i potrzeb.
- Trygon z Wenus (następnego dnia) łagodzi nastroje, przynosząc szansę na porozumienie w relacjach.
Nadchodząca pełnia to czas silnych emocji i przełomowych decyzji - ale też ryzyko działań pod wpływem chwili. Które znaki są najbardziej podatne na impulsy?
- Baran, Lew, Strzelec - ognisty temperament
Baran poczuje pełnię najintensywniej - to jego energia, która podsyci pragnienie natychmiastowego działania. Mogą pojawić się nagłe konflikty, ale też chęć postawienia pierwszego kroku w nowym projekcie. Lew będzie szukał uznania i może reagować zbyt emocjonalnie na brak wsparcia. Strzelec poczuje ogromny entuzjazm, jednak łatwo może ulec złudzeniom - zwłaszcza finansowym lub miłosnym.
- Rak, Koziorożec i Waga - znaki kardynalne w napięciu
Rak odczuje pełnię w sferze rodzinnej - mogą pojawić się napięcia i poczucie braku zrozumienia. Koziorożec znajdzie się pod wpływem ingresu Księżyca do swojego znaku - poczuje presję obowiązków i wewnętrzny konflikt między emocjami a rozsądkiem. Waga natomiast przeżyje pełnię w opozycji - to czas trudnych rozmów w relacjach i balansowania pomiędzy własnymi a cudzymi potrzebami.
Choć pełnia w Baranie niesie napięcia, daje też ogromny potencjał. To moment odwagi, inicjatywy i przełomowych decyzji. Przed podjęciem działania warto zadać sobie pytanie, czy decyzja wynika z prawdziwej potrzeby, czy z chwilowego impulsu. Ruch, twórczość i rozmowy z bliskimi pomogą rozładować nadmiar emocji.