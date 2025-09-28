Spis treści: Dlaczego warto jeść orzechy? Niepozorna skarbnica korzyści Jakie orzechy wybrać? Złota trójka wśród orzechów Na jakie orzechy uważać? Specjalistka tłumaczy

Dlaczego warto jeść orzechy? Niepozorna skarbnica korzyści

Orzechy od wieków zajmują ważne miejsce w naszej diecie. Choć małe i niepozorne, stanowią prawdziwe bogactwo składników odżywczych. Coraz częściej zaleca się, aby garść orzechów znalazła się w codziennym jadłospisie. Wszystko dlatego, gdyż orzechy są skoncentrowanym źródłem energii i niezbędnych składników. Dostarczają przede wszystkim zdrowych tłuszczów nienasyconych, które obniżają poziom złego cholesterolu i wspierają układ krążenia. Są też pełne białka roślinnego i witamin - zwłaszcza z grupy B oraz witaminy E, znanej jako "witamina młodości".

W orzechach nie brakuje też magnezu, potasu, cynku, fosforu i selenu, niezbędnych dla prawidłowej pracy mięśni, układu nerwowego i odporności.

Badania pokazują, że regularne spożywanie orzechów ze względu na ich bogactwo, może zmniejszać ryzyko chorób serca, wspierać koncentrację i pamięć, a także chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

Jakie orzechy wybrać? Złota trójka wśród orzechów

W kuchni używa się co najmniej kilkudziesięciu rodzajów orzechów, więc wybór jest ogromny. Ale jakie orzechy wybrać, by najlepiej służyły naszemu ciału?

Okazuje się, że warto do diety wprowadzić orzechy włoskie. Są one uznawane za jedne z najzdrowszych. Są wyjątkowo bogate w kwasy omega-3, które wspomagają pracę serca i mózgu. Badania wskazują, że regularne spożywanie orzechów włoskich może obniżać ciśnienie krwi i zmniejszać ryzyko miażdżycy.

Orzechy to źródło niezbędnych dla porostu włosów składników odżywczych Canva Pro INTERIA.PL

Na drugim miejscu w diecie mogą znaleźć się migdały. To skarbnica witaminy E oraz magnezu. Wzmacniają kości, wspierają układ nerwowy i poprawiają kondycję skóry. Dzięki wysokiej zawartości błonnika pomagają także w kontroli wagi i stabilizacji poziomu cukru we krwi.

Doskonałą opcją dla naszego ciała są też orzechy laskowe, gdyż zawierają dużą ilość przeciwutleniaczy, które chronią organizm przed wolnymi rodnikami. Są także źródłem kwasu foliowego, ważnego dla układu krwiotwórczego, oraz zdrowych tłuszczów wspierających profil lipidowy.

Na jakie orzechy uważać? Specjalistka tłumaczy

Orzechy dostępne luzem nie są najlepszym wyborem zakupowym 123RF/PICSEL

Wybierając orzechy, nie powinniśmy tracić czujności, bo ze zdrowej przekąski możemy trafić na pułapkę żywieniową.

O problemie opowiedziała w swoich mediach społecznościowych dietetyczka kliniczna, mgr inż. Anna Jedrej, która edukuje internautów w temacie zdrowego odżywiania.

Specjalistka poruszyła temat, na jakie orzechy uważać w sklepie. Okazało się, że nie chodzi o konkretny rodzaj orzechów, ale to, jak długo leżą one na sklepowej półce i jak są pakowane.

Rozwiń

"Świeżość - wybieraj orzechy bez oznak zjełczenia; świeże orzechy nie mają przebarwień, gorzkiego smaku ani nieprzyjemnego zapachu. Stan opakowania - upewnij się, że opakowanie jest szczelne, bez uszkodzeń, co zapobiega utlenianiu i jełczeniu. Brak dodatków - najlepiej wybierać orzechy bez soli, cukru i chrupiącej otoczki, aby uniknąć zbędnych kalorii i konserwantów" - apeluje Anna Jedrej.

W nagraniu specjalistka podkreśliła, by nie wybierać raczej orzechów sprzedawanych luzem, gdyż są one narażone na działanie takich czynników, jak wilgoć.

Okazuje się także, że warto zdaniem specjaliki wybierać orzechy całe, nieprzetworzone, gdyż mają one dłuższą trwałość i niższe ryzyko utlenienia niż łuskane i mielone.

Warto też unikać smażonych i prażonych, gdyż są mniej wartościowe i mniej odżywcze niż te, które nie zostały poddane obróbce termicznej.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 147: Joanna Przetakiewicz INTERIA.PL