To śniadanie rozpędzi twój metabolizm. Jedz je, a łatwiej schudniesz

Karolina Iwaniuk

Oprac.: Karolina Iwaniuk

Śniadanie jest uznawane przez wiele osób za najważniejszy posiłek dnia. Coś w tym jest, bo to z nim budzimy swój organizm do pracy na cały dzień. Okazuje się także, że ten posiłek może mieć także wpływ na nasz metabolizm i wspomagać proces utraty wagi. Co więc warto jeść, by "rozkręcić" metabolizm?

Tak podkręcisz śniadaniem swój metabolizm
Tak podkręcisz śniadaniem swój metabolizm123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Śniadanie a metabolizm. Co mają ze sobą wspólnego?
  2. Co powinno zawierać śniadanie i jakie ma to znaczenie?
  3. Śniadanie na słodko? Niewykluczone

Śniadanie a metabolizm. Co mają ze sobą wspólnego?

Metabolizm to słowo, które często pojawia się w rozmowach o zdrowiu, diecie i sylwetce. Czasem brzmi enigmatycznie, nie do końca wiemy, co ono oznacza. Czy to magia, która pozwala nam schudnąć? Absolutnie nie.

W rzeczywistości metabolizm oznacza całość procesów biochemicznych zachodzących w organizmie. Od oddychania, przez trawienie, aż po produkcję energii w każdej komórce. Tempo metabolizmu, czyli inaczej mówiąc, przemiany materii, decyduje o tym:

  • jak szybko spalamy kalorie
  • jak wykorzystujemy składniki odżywcze
  • w jakim tempie jesteśmy w stanie chudnąć
  • jak sprawnie ciało radzi sobie z regeneracją

Geny i wiek w dużej mierze decydują o tempie metabolizmu, ale nie tylko one mają znaczenie. To, ile się ruszamy i jaką mamy masę mięśniową, zależy już wyłącznie od nas. Właśnie dlatego metabolizm da się "podkręcić". Wystarczy zadbać o aktywność, zdrowe nawyki i zbilansowaną dietę.

A jakie znaczenie w kontekście metabolizmu na właśnie śniadanie?

To nie tylko pierwszy posiłek dnia, ale i sygnał dla organizmu, że czas zacząć działać. Dlatego tak ważne jest, co zjemy na śniadanie, by w odpowiedni sposób dostarczyć ciału energii do pracy tak, by przy okazji "podkręcić" metabolizm.

Zobacz również:

W zdrowym odżywianiu znaczenie ma nie tylko skład śniadania, ale również godzina jego spożywania
Porady

O której godzinie jeść śniadanie? Konkretna pora pomaga w odchudzaniu

Natalia Jabłońska

Co powinno zawierać śniadanie i jakie ma to znaczenie?

Należy pamiętać o tym, że po nocnej przerwie organizm potrzebuje paliwa, by rozpocząć dzień. Odpowiednio skomponowane śniadanie:

  • reguluje poziom cukru we krwi
  • zapobiega napadom głodu w ciągu dnia
  • aktywuje układ pokarmowy, a finalnie - przyspiesza przemianę materii
Jajecznica smażona na patelni, puszysta masa jajek w żółto-białych odcieniach, świeżo przygotowane śniadanie na gorącym naczyniu kuchennym.
Jak zrobić jajecznicę dietetyczną? Dodaj szczyptę tej przyprawy. Podkręci metabolizm123RF/PICSEL

Dlatego tak istotne jest włączenie do diety produktów wspierających metabolizm. Jednym z najlepszych przykładów są jajka bogate w pełnowartościowe białko, które wymaga od organizmu większego nakładu energii podczas trawienia niż tłuszcze czy węglowodany. Klasyczna jajecznica, omlet z warzywami czy jajka na miękko to świetny początek dnia.

Jajka w połączeniu z warzywami to duet, który świetnie "nakręca" metabolizm. Papryka, szpinak, pomidory czy awokado dostarczają błonnika i wielu mikroelementów wspierających trawienie oraz spalanie energii.

Jeśli do śniadania brakuje nam pieczywa, zamiast pszennej bułki warto postawić na chleb pełnoziarnisty. To zdrowsza i bardziej sycąca opcja. Pieczywo razowe, kasze czy komosa ryżowa wymagają dłuższego trawienia, co zwiększa wydatek energetyczny organizmu.

Śniadanie na słodko? Niewykluczone

Rogalik z czekoladą i kakao nie są najlepszym wyborem jeżeli chodzi o wspieranie metabolizmu od samego rana. Słodkie śniadanie nie jest jednak wykluczone całkowicie. Choć oczywiście to nie to samo, to możemy jednak spróbować jogurtu naturalnego, czy kefiru z owocami. Można je łączyć z granolą z orzechami czy właśnie ze świeżymi owocami. Możemy także dodać płatki owsiane, które są źródłem błonnika. Owsianka z owocami i orzechami to idealny balans węglowodanów złożonych, zdrowych tłuszczów i witamin. Probiotyki zawarte w jogurcie, czy kefirze poprawiają mikroflorę jelitową, a to właśnie jelita odgrywają kluczową rolę w regulacji metabolizmu i odporności.

Miska jogurtu z musli, malinami i borówkami, na łyżce wyeksponowany owoc, w tle fragment sałatki i druga miseczka, całość ustawiona na tkaninie w prążki.
Jogurt naturalny to świetny pomysł na śniadanieCanva ProINTERIA.PL
Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 147: Joanna PrzetakiewiczINTERIA.PL

Najnowsze