Co przyniesie wtorek, 3 czerwca. Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Barana

Karta 10 Buław

W relacjach prywatnych stawiasz na samodzielność, ale nie wszystkie problemy trzeba i można załatwiać w pojedynkę. Podziel sprawy do załatwienia "na już" oraz na te, które mogą jeszcze trochę poczekać. Nie staraj się nikomu zaimponować swoją samowystarczalnością. W finansach sprawdź, czy nie używasz przestarzałych metod lub niewydajnych narzędzi.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Byka

Karta Sąd Ostateczny

W życiu prywatnym możesz przekonać się, że tak naprawdę żadne poglądy nie są wyłącznie osobiste. To, co myślisz, wpływa na rodzinę, sąsiadów, lokalną wspólnotę. Nie łap nikogo za słówka, ale własne wypowiedzi traktuj z należytą ostrożnością. Uważaj, by kogoś one nie zraniły. W finansach możesz spodziewać się znaczącej odmiany, przetasowania "na górze".

Horoskop tarotowy na wtorek dla Bliźniąt

Karta 2 Mieczy

W życiu osobistym zamknij oczy i uszy na zgiełk sprzecznych informacji. Jeśli to możliwe, chwilowo nikogo do siebie nie dopuszczaj. Nie potrzebujesz żadnych podpowiedzi ani tematów zastępczych. W ciszy i skupieniu pojawi się myśl lub pomysł, które staną się Twoimi przewodnikami po świecie uczuć. W finansach pamiętaj, że to, co pomaga, może też i zaszkodzić.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Raka

Karta Wieża Boga

Powiadają, że pycha kroczy przed upadkiem. Zbyt śmiały plan i nieliczenie się z uczuciami Twoich bliskich mogą doprowadzić do kryzysu. Faktem jest też, że niektórzy ludzie zwyczajnie nie wiedzą, czego chcą i dopiero gwałtowna zmiana może im to uświadomić. Nie brnij ślepo w... ślepy zaułek. W finansach pewne normy mogą okazać się wygórowane, a plan - zbyt kosztowny.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Lwa

Karta Rydwan

W relacjach prywatnych pokaż pewność co do swoich decyzji. Wówczas otoczenie je zaakceptuje. Nie ma tak ekscentrycznego pomysłu, którego nie dałoby się "sprzedać" dzięki energii oraz wierze we własne siły. Możesz z powodzeniem brylować w mieszanym środowisku, jeśli masz ekstrawertyczne usposobienie. W finansach możliwa będzie podróż, udział w rywalizacji.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Panny

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, komu brakuje ciepłych uczuć, ale chce przede wszystkim pokoju. Połóż kres wyniszczającej walce i na poważnie przemyśl ofertę kompromisu. Nawet jeśli miłość jest bezpowrotnie stracona, to wciąż możecie zachować wzajemny szacunek. W finansach nie wolno realizować planu za wszelką cenę.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wagi

Karta 8 Buław

W życiu osobistym nie lekceważ teraz żadnych nieporozumień. Jeśli ktoś głośno wyraża swoją frustrację, przystań na moment, wysłuchaj go z uwagą. Żadna sprawa nie będzie tak ważna jak rzeczowa rozmowa o uczuciach, oczekiwaniach i… rozczarowaniach. W finansach trzymaj rękę na pulsie i zrób coś szybko, zanim konkurencja Cię wyprzedzi.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Skorpiona

Karta Rycerz Mieczy

W relacjach osobistych trzeba wystąpić przeciw niesprawiedliwości, ratować człowieka w potrzebie. Całego świata nie zbawisz, ale nie odmawiaj pomocy ludziom, na których Ci zależy, a przede wszystkim tym, którzy są w stanie skorzystać z Twojej dobroci. Nawet jeśli sytuacja wygląda groźnie, to nie wszystko stracone. W finansach jest ryzyko sabotażu, grania na dwa fronty.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Strzelca

Karta 4 Kielichów

W relacjach prywatnych widać przypływ natchnienia, poświęcenie się wyższej formie miłości. Ziemska namiętność może nie wytrzymać z nimi porównania. Jeśli kochasz się w artyście, to uzbrój się w cierpliwość przez najbliższe godziny. Jego "twórczy dołek" ogranicza chęć do spotkań. W finansach poczekaj na przypływ weny, medytuj, zagłęb się w kontemplacji.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Koziorożca

Karta 8 Mieczy

W życiu osobistym wyrzuty sumienia i poczucie bezradności to najgorszy rodzaj przekleństwa. Z większością zewnętrznych zagrożeń możemy sobie poradzić, ale to, co tkwi w naszym wnętrzu często nie pozwala ruszyć dalej, zobaczyć świata takim, jaki jest. Szukaj ludzi, którzy pomogą Ci wyjść z marazmu. W finansach zaakceptuj sygnały ostrzegawcze, zmień otoczenie.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na wtorek dla Wodnika

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto kocha sztukę i pragnie przekształcać rzeczywistość. Tę osobę najłatwiej uwieść pięknem, silnymi emocjami. Nic za to nie odstrasza jej tak bardzo jak szarzyzna codzienności. Jeśli zdoła o niej przy Tobie zapomnieć, może być bardziej niż wdzięczna. W finansach możesz zdobyć pieniądze na rękodziele.

Horoskop tarotowy na wtorek dla Ryb

Karta Giermek Buław

W relacjach prywatnych możesz się z kimś niechcący rozminąć. Zwracaj uwagę na otoczenie i utrzymuj cały czas sprawną komunikację. Przez błahą pomyłkę może nie dojść do spotkania! Jeśli masz z kimś konflikt, przemyśl, czy nie warto wyciągnąć ręki na zgodę. W finansach nikt nie jest zbyt mądry, by nie nauczyć się czegoś nowego.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL