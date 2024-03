Horoskop tygodniowy ogólny na 18-24.03.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Aura tego tygodnia zachęci cię do realizowania zapomnianych planów. W pracy będziesz mile widziany, ale unikaj współpracy z ludźmi, do których nie masz zaufania. Zajęte Barany mogą odpychać partnera swoim zachowaniem, przez co ich związek stanie się zbyt burzliwy. Wolne zaś będą szukały kogoś o wysokim poziomie intelektualnym, kto poszerzy ich horyzonty i jest otwarty na dyskusje.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Już od samego poniedziałku skupisz się na tym, co najważniejsze. W pracy nie popadaj w przesadę i nie bierz na siebie dodatkowych obowiązków, bo się nie wyrobisz. Zajęte Byki przezwyciężą dramatyczne zwroty akcji, a partnerstwo podobnie stanie się przewidywalne jak w zegarku. Wolne zaś będą przyciągać uwagę kogoś, kto wydawać im się będzie zbyt impulsywny w kwestiach intymności.

Sprawdź też swój horoskop dzienny

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

W tym tygodniu zapomnij o niepowodzeniach i kompleksach. W pracy dobrze będzie ci się wiodło, a jeśli coś sobie upatrzysz, to na pewno to zdobędziesz. Zajęte Bliźnięta poświęcą każdą cząstkę swojej energii na zaspokojenie potrzeb bliskich. Wolne zaś mogą być urażone, bo osoba, która wpadła im w oko, nie będzie zainteresowana głębszą znajomościom. W weekend czas sprzyjał będzie ciekawym spotkaniom.

Horoskop tygodniowy dla Raka

W tym tygodniu będzie całkiem dobrze ci się wiodło. W pracy zabłyśniesz na ważnych spotkaniach, a w środę sprawnie uporasz się z bardzo trudnymi problemami. Zajęte Raki niepotrzebnie analizują każde słowo swojego partnera, szukając niespójności, bo to tylko wnosi chaos do związku. Wolne zaś nie będą miały ochoty na randki.

Sprawdź swój horoskop na marzec 2024>>> INTERIA.PL

Horoskop tygodniowy dla Lwa

Marcowa aura sprzyjać będzie zawieraniu nowych znajomości. W pracy zajmiesz się przede wszystkim zadaniami, które wymagają natychmiastowego rozwiązania. W czwartek bądź przygotowany na zmianę planów! Zajęte Lwy mogą przeżyć oddalenie, które będzie im na rękę. Wolne zaś powinny uważać, aby nie ulec złudzeniu miłości, która okaże się nieprawdziwa. W weekend unikaj konfliktów!



Horoskop tygodniowy dla Panny

Czeka cię pracowity tydzień. W pracy to dobry czas na spotykanie się z ważnymi klientami, bo będziesz miał siłę przebicia i łatwo przekonasz ich do swoich racji. Zajęte Panny mogą mieć poczucie zaniedbania przez partnera, ale jeśli go bardziej potrzebujesz to wystarczy o to poprosić. Wolne zaś nie powinny bać się zwracać na siebie większą uwagę i dzielić się swoim blaskiem.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

Przed tobą udany tydzień, bo będziesz mieć większe wpływy i pieniądze. W pracy nowe pomysły, o których usłyszysz, warto przemyśleć i dać sobie czas na zastanowienie. Zajęte Wagi mogą być urażone, bo partner nie będzie poświęcał im wystarczająco dużo czasu. Wolne zaś będą miały nie najlepszy czas na poszukiwanie miłości, dlatego, zamiast tego warto skupić się na sobie i swoim rozwoju.



Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Aura tego tygodnia przyniesie dobry czas na łagodzenie wszelkich konfliktów. W pracy nie ulegaj prośbom osób, które natrętnie cię namawiają do przejęcia ich obowiązków. Zajęte Skropiony powinny popracować nad komunikacją z partnerem. Wolne zaś będą miały głębokie pragnienie ponownego połączenia się z kimś, kto kiedyś był ważny w ich życiu. W weekend odpoczniesz w domowym zaciszu.

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

W tym tygodniu szczęście będzie ci sprzyjać. W pracy możesz liczyć na nowe propozycje, które okażą się kuszące, jednak Ty możesz mieć obawy przed ryzykiem. Zajęte Strzelce będą starały się wyrwać swoje życie miłosne z zawieszenia i ożywią uczucia, jakie kiedyś żywiły do partnera. Wolne zaś, zamiast używać wymówek, że nie mają czasu na miłość powinny dać się porwać nowemu uczuciu, które niespodziewanie pojawi się na ich drodze.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

W tym tygodniu możesz mieć drobne kłopoty, ale nie przejmuj się, bo nie przyniosą one większych konsekwencji. W pracy zaczniesz realizować te zadania, które wymagać będą od ciebie kreatywnego podejścia. Zajęte Koziorożce będą zdezorientowane i zagubione, bo z jednej strony wierność jest dla nich bardzo ważna, a z drugiej poznają kogoś, kto będzie budził w nich gorące odczucia. Wolne zaś zupełnie przypadkowo spotkają dawną miłość.

Wszystko o znakach zodiaku. Sprawdź>>> 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

Aura tego tygodnia zachęcać będzie do rozrywki i spotkań z przyjaciółmi. W pracy skupisz się na porządkach i wypełniasz dokumenty, do których nikt inny się nie weźmie. Zajęte Wodniki mogą mieć trudność z byciem uczciwym wobec partnera, ale też będą bały się stawić czoła trudnej prawdzie, której same unikają. Wolne zaś będą miały problem z rozpoznaniem autentycznych uczuć do nowo poznanej osoby.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Marcowa aura zachęci cię do kreatywnych działań. W pracy pewna rozmowa podziała na ciebie inspirująco i zapragniesz podjąć się nowych wyzwań. Zajęte Ryby będą podążać spójnym wzorcem, dzięki czemu unikną fali oddalenia. Wolne zaś zaryzykują i wejdą w relacje z kimś, kto nie do końca jest ich w typie. W weekend utkniesz w papierkowej robocie.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv