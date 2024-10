Wzbudzająca niepokój nazwa dotyczy grzybów rosnących w okręgu. Czarcie kręgi, bo tak nazwali je nasi przodkowie, to nic innego, jak uformowana w krąg grzybnia, która owocowała . Gdy brakuje składników pokarmowych w glebie, podziemne nitki grzybni rozrastają się wokół miejsca ubogiego w pokarm niezbędny do rozwinięcia owocników, przez co tworzy się okrąg porośnięty grzybami kapeluszowymi. To zjawisko spotykane jest nie tylko w lasach, ale także w przydomowych ogródkach .

Według dawnych wierzeń, czarcie kręgi były bardzo niebezpieczne. Kojarzono je z wiedźmami i złymi mocami. Przerażające legendy mówiły o tym, że wewnątrz grzybowych okręgów tańczyły czarownice i odprawiały swoje nieczyste obrzędy, bowiem tam skupiała się moc czarnej energii. Nasi przodkowie przestrzegali każdego, kto wybierał się do lasu, aby nie wchodził do środka koła utworzonego z zarodników grzybów. Konsekwencje wymieniane w ludowych przesądach jeżą włosy na głowie: podobno ten, kto odważył się wkroczyć do czarciego kręgu od razu przepadał na zawsze, albo przed śmiercią był zmuszony do tańca ze złymi duchami aż do upadłego. Starodawne przypowieści przypisały grzybowym okręgom szczególnie silne moce, bo to właśnie okręgi były usypywane w celu odprawienia obrzędów kojarzonych z wiedźmami i złymi mocami, a także kontaktem z zaświatami. “Szczęśliwcy", którym udało się ujść z życiem po wkroczeniu w środek kręgu, podobno pozostawali przeklęci aż do końca swoich dni, bo szczęście i powodzenie zostało im odebrane.