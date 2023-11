Spis treści: 01 Horoskop dzienny dla Barana

02 Horoskop dzienny dla Byka

03 Horoskop dzienny dla Bliźniąt

04 Horoskop dzienny dla Raka

05 Horoskop dzienny dla Lwa

06 Horoskop dzienny dla Panny

07 Horoskop dzienny dla Wagi

08 Horoskop dzienny dla Skorpiona

09 Horoskop dzienny dla Strzelca

10 Horoskop dzienny dla Koziorożca

11 Horoskop dzienny dla Wodnika

12 Horoskop dzienny dla Ryb

Horoskop dzienny dla Barana

Nie rozdrapuj dziś starych ran. Takie wycieczki do przeszłości, powodują tylko, że stoisz w miejscu, a nawet się cofasz, a to nie rodzi niczego dobrego. Szkoda na to czasu i energii. Skup się na przyszłości. Jeśli dobrze to rozegrasz, możesz zostać w grupie autorytetem.

Horoskop dzienny dla Byka

Weź sobie dziś za punkt honoru pogodzenie się z porażką. Nie ma co już rozdrapywać ran ani skupiać się na tym, co mogłoby być gdyby. Od teraz działaj w sposób zdecydowany i śmiało patrz do przodu. Zyskasz uznanie, a nawet prestiż czy autorytet w oczach tych, którzy w ogóle w ciebie nie wierzyli.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Pewna sprawa czy też znajomość z pewną osobą, może dziś ciebie bardzo zaskoczyć do tego stopnia, że postanowisz to zakończyć. Zdasz sobie sprawę, że od teraz sto razy lepiej i lżej się czujesz. Spędzało to tobie sen z powiek, zatem dziś zaśniesz snem sprawiedliwego. To, co było złe, minęło.

Horoskop dzienny dla Raka

Nie podejmuj dziś żadnych ważnych decyzji w sprawie interesów. Nie daj się też nikomu namówić na szybkie zyski. To piękne, ale naprawdę nierealne. Ktoś może i ma dobre chęci, ale zabraknie mu czasu i siły na konkretne działania. Dlatego ty, odpuść sobie. Twoje konkurencja może dziś, ku twojej uciesze, ponieść porażkę.

Horoskop dzienny dla Lwa

Chętnie dziś będziesz chciał spędzić czas wśród ludzi. Odczuwasz silną potrzebę przebywania, dzielenia się tym, co masz i słuchania tego, co inni mają do powiedzenia. To dobry dzień na zawieranie nowych znajomości, zatem nie obawiaj się, tylko działaj i daj się poznać z jak najlepszej strony.

Horoskop dzienny dla Panny

Musisz dziś koniecznie szybko podjąć decyzje, za co się brać najpierw i w którą stronę się udać. Sporo się będzie działo i mało czasu na zastanawianie się, czy też na gdybanie. Ale masz cel i musisz się go jasno trzymać. Nie pozwól na to, by cokolwiek czy też ktokolwiek odwiódł cię od wyznaczonego celu. Robisz to tylko dla siebie.

Horoskop dzienny dla Wagi

Pod wpływem ważnych wydarzeń, tempa nabiorą inne, które jeszcze nie miały się wydarzyć. Ale to dobrze dla ciebie. Będziesz już mieć pewne sprawy za sobą. Dobre wieści dodadzą ci odwagi do działania. Szef będzie z ciebie bardzo zadowolony, a to wróży tylko awans i podwyżkę. Same dobre wieści. Nie poddawaj się, tylko walcz o swoje.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Ktoś będzie dziś chciał zawrzeć z tobą ugodę pod warunkiem, że przestaniesz mu wreszcie wytykać jego błędy. Złap wreszcie wewnętrzną równowagę. Przyjmij dłoń i wejdź na właściwe tory. To będzie z korzyścią dla wszystkich. Osoby samotne, mają dziś szansę na randkę. Wszystko się dziś może zdarzyć.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Nie spiesz się dziś z niczym. Energia dnia będzie pchała cię do przodu, ale ty kieruj się własnym rozumem. Nie zgadzaj się pochopnie na różne sprawy, uprzednio nie sprawdzając, czy są one, aby bezpieczne. Bądź roztropny i nie daj się uwikłać w cudze spory. Będzie ci trudno się z nich wyplątać.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Nie pozwól na to, by ktoś popsuł ci dziś dobry humor swoimi smutnymi opowieściami. W ogóle dziś unikaj smutnych i depresyjnych osób. Emanuj tylko pozytywną energią i takich też ludzi dziś spotykaj i przebywaj z nimi najwięcej, ile się da. W pracy szybko uporasz się z obowiązkami i zostaniesz wcześniej puszczony do domu.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Otrzymasz dziś zaproszenie na imprezę, która odbędzie się za kilka dni. Niemniej skłoni to ciebie do wspomnień z przeszłości. Cofniesz się o kilka lat i zaczniesz się zastanawiać, czy jest jeszcze coś lub ktoś, kto może mieć wpływ ciebie obecnie. Czy takie myślenie naprawdę jest ci do czegoś potrzebne?

Horoskop dzienny dla Ryb

Twoja wiedza, do poprowadzenia dziś pewnego projektu, może okazać się nie być dość wystarczająca. Ktoś będzie chciał ci wytkać błędy i tym samym pozbawić nadzoru nad tym projektem. Przyjmij cenne rady i uwagi. Mogą ci się one przydać, prędzej niż się może ci wydawać. Porażkę przekuj w sukces. Wszystko, co dobre, przed tobą.

