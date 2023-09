Oni do siebie nie pasują! Najgorsze pary znaków zodiaku - tworzą toksyczne związki

Horoskop na 2024 rok. To będzie niezwykłym czas dla jednego znaku zodiaku Wrześniowa pełnia Księżyca to Pełnia w Baranie, która przypada w znaku Wagi między 23 września a 22 października. Jest to pierwsza pełnia po przesileniu jesiennym, która skłania do podsumowań i pozwala rzucić światło na to, co powstrzymało nas przed zrealizowaniem planów i nie pozwoliło nam osiągnąć zamierzonych celów.

Wrześniowa pełnia Księżyca pozwala pozbyć się wszelkich ograniczeń, blokujących lęków, barier i przeszkód. Niestety, wiele osób ma w tym czasie problemy ze spaniem, trawi ich niepokój, a wewnętrzny głos wzywa ich do działania. To znak, by podążać za swymi pasjami, słuchać serca i dokonać ważnych zmian. Jak jeszcze wykorzystać pełnię Księżyca w Baranie?

Wrześniowa pełnia w Baranie. Na niebie pojawi się Księżyc Plonów

Nazwy pełni Księżyca pochodzą najczęściej od dawnych ludów Ameryki Południowej, które nadawały nazwy fazom Srebrnego Globu na podstawie zjawisk i zmian zachodzących w przyrodzie i otaczającym ich świecie. Wrześniowa pełnia Księżyca, która rozświetli niebo 29 września (maksimum tego zjawiska nastąpi o godzinie 11:58 czasu polskiego) nazywana jest również:

Pełnią Żniwiarzy

Jęczmiennym Księżycem

Księżycem Plonów

Kukurydzianym Księżycem.

Choć kluczowy moment pełni nastąpi w południe, to będziemy ją mogli oczywiście podziwiać również w noc poprzedzającą, a nawet następującą po tym terminie. Jaj wykorzystać tę pełnię?

Pełnia Księżyca w Baranie pomaga nam zrozumieć co powinno zniknąć z naszego życia raz na zawsze. Pozwala również uwierzyć w siebie i w swoje możliwości i podjąć się spraw, które dotąd napawały nas przerażeniem i lękiem. Warto tego dnia sprecyzować jeden, ważny cel i przyrządzić plan działania, który krok po kroku, dzień za dniem pomoże nam go osiągnąć.

Wrześniowa pełnia w Baranie zachęca również do afirmacji. Podczas fazy księżyca zanikającego warto powtarzać sobie:

"jestem odważna i dzielna"

"jestem świadoma swojego celu"

"potrafię zrealizować wszystkie swoje marzenia".

Podczas pełni w Baranie warto uważać jednak na nagłe wybuchy złości, zbytnią ambicję, a nawet arogancję - mogą być one bowiem w tym okresie wyjątkowo groźne.

