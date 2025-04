"Wszelki nadmiar będzie zgubny". Wróżka Diana ma złota radę na poniedziałek

W życiu prywatnym szykuje się duże wyzwanie, któremu... jak najbardziej możesz podołać! Podejdź do sprawy metodycznie. Nie wygrasz siłą ani bezczelnością. Zamiast tego znajdź czyjś "słaby punkt" i... nie uderzaj, tylko umiejętnie go uciśnij. Pochleb osobie spragnionej komplementów, podaj rycerskie ramię drżącym. Co jeszcze wróżka Diana wyczytała z kart? Sprawdź swój horoskop dzienny na poniedziałek, 7 kwietnia.