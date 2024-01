Spis treści: 01 Kiedy rodzą się Wodniki?

02 Jaką osobą jest Wodnik?

03 Z kim dogada się Wodnik?

04 Jakie są wady Wodnika?

05 Kogo pokocha Wodnik?

06 Dwa typy zodiakalnego Wodnika

Kiedy rodzą się Wodniki?

Osoby spod znaku Wodnika rodzą się pomiędzy 20 stycznia a 18 lutego. Wodnik to jedenasty astrologiczny znak zodiaku. Jest znakiem powietrznym, a planetą, z którą jest powiązany, jest Uran.

Jaką osobą jest Wodnik?

Wodniki to jedne z najbardziej oryginalnych znaków zodiaku. Jako znak powietrzny szczególnie cenią sobie wolność i niezależność. W życiu zachowują się podobnie jak koty — chodzą własnymi ścieżkami i nie zwracają zbyt dużej uwagi na opinie innych. Są w stanie poświęcić wiele, aby osiągnąć swój cel.

Wodniki są zwykle szczere do bólu. Rzadko kiedy robią coś, aby zrobić na innych wrażenie. Są niezaprzeczalnie sobą i nigdy nie udają. Wodnikowi nie zależy na byciu lubianym lub szanowanym. Zna swoją wartość i wie, że właściwe osoby będą go za to cenić.

Reklama

Wodniki to ambitni perfekcjoniści. To sprawia, że są skazane na sukces. Ich wrodzona ciekawość świata oraz otwartość na nowe rzeczy i inność sprawia, że szybko się uczą. Największą przeszkodą na jego drodze może być jednak słomiany zapał. Kiedy Wodnik przestanie wierzyć w swoje ideały, szybko traci chęć do pracy i porzuca to, co robił do tej pory.

Czytaj również: Znaki zodiaku, które dożywają późnej starości. Jesteś na liście?

Z kim dogada się Wodnik?

Wodnik to znak powietrzny. Oznacza to, że doskonale dogaduje się z innymi powietrznymi znakami, czyli Wagą i Bliźniętami. Tak jak on cenią sobie one wolność i niezależność. Nie przywiązują się do osób i prowadzą życie w sposób, który pozornie może wydawać się chaotyczny. Znaki powietrzne nie są krytyczne i rzadko kiedy oceniają innych. Przez to doskonale się ze sobą dogadują. Ich otwartość i akceptacja różnorodności sprawia, że stanowią zgrane grono, które dobrze czuje się w swoim towarzystwie.

Wodniki lubi również obecność ognistych znaków — Lwy, Strzelce oraz Barany są impulsywne i pełne pasji. W ich towarzystwie Wodnik nigdy nie będzie się nudził. Jedynym ryzykiem jest to, że będzie szybko zmęczony intensywnym towarzystwem.

Wodnik może mieć największy problem ze znakami ziemi, szczególnie z Pannami. Stabilne, odpowiedzialne, a co najgorsze oceniające znaki ziemi mogą sprawić, że Wodnik będzie czuł się skrępowany. To właśnie przy nich może mieć tendencje do ukrywania swojego prawdziwego ja.

Sprawdź także: Przepowiednia, która zmieni życie jednego znaku zodiaku. Szykuje się sukces

Jakie są wady Wodnika?

Wodniki lubią się wyróżniać z tłumu. Często, ale nie zawsze robią to za pomocą wyglądu. Mają świadomość tego, że nie są takie jak wszyscy. Oceny innych nie wpływają na ich zachowanie czy samoocenę. Są jednak świadome, że mogą nie być lubiane. Wodniki są bardzo wrażliwe i często muszą chronić swoje uczucia. To sprawia, że pierwszy kontakt z Wodnikiem może być nieprzyjemny.

Wodniki, zanim komuś zaufają, trzymają dystans. Na początku relacji są nieufne, podejrzliwe, a nawet lekceważące. Pomimo ich otwartości na innych, same nie pozwalają sobie na ujawnienie swojego prawdziwego ja przy obcych. To właśnie dlatego uznaje się je, za najbardziej tajemniczy znak zodiaku, zaraz po Skorpionie. Może się okazać, że nawet jeśli dobrze znasz Wodnika, on nie odkrył przed tobą jeszcze wszystkich kart.

Za wadę Wodnika można również uznać jego ambicję i dążenie do perfekcji. Źródłem jego cierpienia często staje się idealizm. Wodniki muszą być świadome, że nie mogą narzucać na siebie zbyt dużych oczekiwań oraz presji.

Zdjęcie Wodniki potrafią ciężko pracować, aby osiągnąć swój cel / 123RF/PICSEL

Kogo pokocha Wodnik?

Wodnik w miłości dogada się ze znakami wody — Skorpiony, Ryby oraz Raki to najbardziej wrażliwe znaki zodiaku. W miłości poświęcają się swojemu partnerowi w pełni. Wodnik w ich towarzystwie może poczuć się w pełni zaakceptowany i kochany za to kim jest. To właśnie przy nich może czuć się bezpiecznie i jest gotowy na zrzucenie swoich wszystkich masek. W partnerze Wodniki szukają przyjaciela, który zrozumie ich w pełni.

Dwa typy zodiakalnego Wodnika

Wśród Wodników można zauważyć dwa rodzaje osób. Przyjmuje się, że Wodniki urodzone w styczniu mają w sobie coś z Koziorożca — są rozsądne i cenią sobie stabilizacje mocniej, niż ci urodzeni w lutym. Styczniowe Wodniki mają również tendencję do bycia brutalnie szczerymi, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdują. Często mogą przyjmować postawę buntownika, która nie zawsze podoba się innym. Styczniowe Wodniki mogą wydawać się twarde, chłodne, a nawet bezczelne.

Natomiast lutowe Wodniki są bardziej elastyczne — w towarzystwie potrafią być kameleonami. Są również bardziej wrażliwe niż osoby urodzone w styczniu i mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji. Osoby urodzone w lutym mogą wydawać się innym ciche, zdystansowane i zadufane w sobie.