Spis treści: 01 Kwadratura Uranu i Merkurego. Wyzwolone wielkie energie

02 Bliźnięta, Wodniki i Panny gotowe na rozwój

Kwadratura Uranu i Merkurego. Wyzwolone wielkie energie

Uran i Merkury to planety, które w astrologii mają spory ładunek energetyczny. Uran jest jednoznaczny z niespodziewanymi, nieplanowanymi zmianami, które zmuszają nas do przeorganizowania naszego życia na różnych płaszczyznach. Jest planetą zaskoczeń, która ma nas nauczyć elastyczności i brania tego, co przynosi nam życie.

Aida Kosojan-Przybysz szaleje na wakacjach. Pokazała wyjątkowe zdjęcie Merkury zaś to Planeta Wymiany. To niezwykle mocna energia, która ma w sobie ładunek otwartości na działanie. Ich połączenie daje niezwykłą wibrację, którą będziemy mogli wykorzystać już 17 lutego, dokładnie o godzinie 4:52, ale działanie tych planet odczujemy przez cały weekend.

Merkury i Uran znajdą się w ułożeniu zwanym kwadraturą. Co to oznacza? Kwadratura, czyli nieharmonijny aspekt i zachodzi on wówczas, gdy dwa ciała niebieskie, w tym przypadku Uran i Mars, są w odległości 90 stopni od siebie.

Zdjęcie Merkury i Uran przyniosą trzem znakom energetyczną zmianę / 123RF/PICSEL

Taki układ zawsze symbolizuje wyzwania, które tworzą potencjał do katalizowania naszego rozwoju i przemiany. Wystarczy spojrzeć na to, co dają nam te planety osobno, by po połączeniu ich cech, dostrzec wspólny potencjał.

Siłę tego połączenia odczują trzy znaki zodiaku.

Bliźnięta, Wodniki i Panny gotowe na rozwój

Zdjęcie Uran i Merkury mocno wpłyną na trzy znaki / 123RF/PICSEL

Choć wspólny taniec na niebie Merkurego i Uranu odczują wszyscy, to trzy znaki zodiaku mogą być pod większym wpływem tej kosmicznej energii.

Na weekend pełen wyzwań powinny przygotować się osoby spod znaków zodiaku Bliźniąt, Panien i Wodników.

To oni mogą w szczególności zobaczyć, jak ich życie zmienia się, be większej ich woli i mogą wykorzystać to, co przyniesie im Wszechświat. To też doskonały czas żeby skupić się na sobie, na swoim życiu i przemyśleć wybory, jakimi się kierujemy.

