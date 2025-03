Co przyniesie sobota, 29 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana - Karta Świat

W relacjach prywatnych warto poświęcić czas studiowaniu nowych idei, zapoznaniu się z historią mniejszości, pobłądzić trochę palcem po mapie i zainteresować się życiem mieszkańców innych krajów. Wszyscy jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Nie warto patrzeć na Obcego przez pryzmat uprzedzeń. W finansach może szykować Ci się podróż zagraniczna, wysyłka do innego kraju.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka - Karta Eremita

W kontaktach osobistych kieruj się większym dobrem. Można funkcjonować samotnie i samodzielnie, jednak nawet wtedy pozostaje się członkiem społeczności. Im więcej dobrego dla niej zrobisz, tym dalej zajdziesz. Nie musisz przebywać z ludźmi na co dzień, by skutecznie im pomagać. W finansach trzeba będzie sięgnąć po nieszablonowe rozwiązania, przetrzeć szlaki.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt - Karta Mag

W relacjach prywatnych możesz naginać prawa tylko do pewnego momentu. Dzięki sprytowi i elokwencji uda Ci się zyskać na czasie. Dobrze go wykorzystaj. Pewne rozwiązania sprawdzają się doraźnie, ale na dłuższą metę trzeba zadbać o szczerą, trwałą umowę. W finansach staraj się rozmawiać z kimś, oczarować go, uwieść wręcz swoimi słowami.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka - Karta 4 Denarów

W życiu osobistym nie marnuj czasu ani talentów. Możesz trafić w towarzystwo, które wspaniale sprawdza się podczas zabawy i z radością pomaga "przejadać" pieniądze, okazje oraz złe emocje. Relacje nie są jednak po to, aby przesiedzieć je w kącie czy na barowym stołku. Szukaj wyzwań. W finansach nie zadowalaj się resztkami ani małym kawałkiem tortu. Idź po więcej.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa - Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która wszystko co najlepsze chce ofiarować rodzinie. Niby nic niezwykłego, ale niektórzy posuwają się w tym do skrajności. Jeśli kontaktujesz się z kobietą, nie krytykuj jej bliskich i daj do zrozumienia, że macie wspólne interesy. W finansach ktoś może życzyć Tobie dobrze, ale zrobi to, co jest dlań korzystne.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny - Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która jest inteligentna, dowcipna i potrafi odnaleźć się w towarzystwie. Jest też jednak ekstrawagancka, bywa wybuchowa, niechętnie słucha autorytetów. Nim zaczniesz temu komuś ufać, upewnij się, że jest wystarczająco dojrzały i stabilny emocjonalnie. W finansach istnieje ryzyko utracenia informacji.

​Horoskop tarotowy na sobotę dla ​Wagi - Karta 10 Denarów

W życiu osobistym nadchodzi czas wesela. Możesz otrzymać informację o wielkim zjeździe rodzinnym, przyjeździe krewnych, chrzcinach czy weselu. Nawet jeśli nie lubisz gwaru, hucznych imprez, czy międzypokoleniowych utarczek, to warto ćwiczyć się w przebywaniu z ludźmi dalekimi a jednak bliskimi. W finansach możesz otrzymać schedę po kimś, przejąć gospodarstwo.

Horoskop tarotowy na sobotę dla ​Skorpiona - Karta 10 Denarów

W życiu prywatnym trzeba będzie załatwić coś w porozumieniu z krewnymi. Odmienny punkt widzenia może wywołać Twoją frustrację, ale też pozwoli spojrzeć na sprawy innymi, może bardziej obiektywnymi oczami. Czyjeś nawyki lub przytyki trzeba będzie cierpliwie znieść. W finansach konieczne może okazać się porozumienie z rodziną, aby sprzedać dużą rzecz.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca - Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba będzie drobiazgowo się czemuś przyjrzeć, wysłuchać kogoś z uwagą. Jeśli to możliwe, poproś o drugą opinię. Niezależny obserwator może wyłapać coś, co umyka Twojej uwadze. W rozmowie z pewną osobą wykaż się delikatnością i taktem. W finansach możesz odnieść sukces, wykonując metodyczną pracę wymagającą zręczności.

​Horoskop tarotowy na sobotę dla ​Koziorożca - Karta Rydwan

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z ludźmi bardzo niezależnymi, wręcz krnąbrnymi. Ktoś nie zechce ustąpić pola, nieprędko da się namówić do Twojego pomysłu. Jeśli jednak wykażesz się wytrwałością i siłą przebicia, szanse powodzenia masz ogromne. W finansach śmiało krocz po pieniądze, awans, sukcesy. Zachowuj się, jakby Ci się one należały.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika - Karta Rycerz Buław

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto szybko się do kochania zapala, ale też może błyskawicznie stracić rezon. Nie jest to człowiek, którego wyzwania dopingują. Wręcz przeciwnie! Im poważniejszy problem, tym większe ryzyko, że ten rycerz natychmiast zrejteruje. W finansach nastaw się na szybką oraz intensywną kampanię. Niczego nie przedłużaj.

​Horoskop tarotowy na sobotę dla ​Ryb - Karta Głupiec

W relacjach prywatnych nie trać czasu na ludzi, którzy sami nie wiedzą, o co im chodzi. Ktoś nie jest poważny. Wszystko, czego pragnie, to dobra zabawa, śmiech i niepamiętanie o jutrze. Takie podejście od czasu do czasu się sprawdza, ale nie może stać się podstawą codzienności. W finansach ktoś się zakręcił i pogubił. Nie można polegać na jego słowach.

