Spis treści: Jak sprawdzić liczbę swojego imienia? Numer 1 - radosna atmosfera i dobre wieści Numer 2 - przed tobą refleksyjne momenty Numer 3 - rozbłyśniesz i nabierzesz odwagi Numer 4 - końcówka roku to czas dla bliskich Numer 5 - energia i chęć działania Numer 6 - będzie prowadzić cię intuicja Numer 7 - koniec roku to początek przygód Numer 8 - poczujesz energię obfitości Numer 9 - zamkniesz rok ze spokojną głową

Jak sprawdzić liczbę swojego imienia?

Jeśli jesteś ciekawa, co gwiazdy planują dla ciebie w końcówce roku, musisz poznać liczbę swojego imienia. Wzór na jej obliczenie jest łatwy - w numerologii każdej literze odpowiada jakaś cyfra od 1 do 9, np. A-1, B-2, C-3, D-4, E-5, F-6, G-7, itd. Aby poznać liczbę przypisaną do swojego imienia, zsumuj wszystkie cyfry, a sumę sprowadź następnie do jednej liczby.

Jak zakończysz rok? Odpowiedź kryje się w twoim imieniu

Imiona są nośnikami wielu informacji. Zgodnie z numerologią, można wyczytać z nich, jakie cechy charakteru kryje osobowość ich właścicieli, a także jaka roztacza się przed nimi przyszłość. Sprawdź, co gwiazdy zaplanowały na końcówkę roku właśnie tobie!

Numer 1 - radosna atmosfera i dobre wieści

Osoby o liczbie imienia 1 będą miały wspaniały grudzień: pełen dobrej energii i bliskości tych, których najbardziej kochają. Będzie radośnie, odświętnie i sielankowo. Końcówka roku przyniesie naprawdę dobre nowiny!

Numer 2 - przed tobą refleksyjne momenty

Dwójki mogą spodziewać się po końcówce roku sporo nostalgii. Grudzień przyniesie spokój i sporą dawkę refleksji - nad sprawami zawodowymi i osobistymi. Warto przyjrzeć się relacjom - czy na pewno wszystkie ci służą?

Numer 3 - rozbłyśniesz i nabierzesz odwagi

Końcówka roku będzie wyjątkowa dla osób, których liczba imienia wynosi 3. Teraz jest ich czas - nabiorą odwagi i pewności, by odbyć ważne rozmowy, naprawić albo zakończyć pewne relacje. Sprawczość i wewnętrzna siła sprawią, że będą rozpromienione.

Numer 4 - końcówka roku to czas dla bliskich

Dla czwórek koniec roku będzie bardzo rodzinny - spędzą wyjątkowo dużo czasu wśród najbliższych. I choć może okazać się, że nie wszystko pójdzie zgodnie z planem, wszechświat zaplanował dla nich na te ostatnie dni dużo spokoju.

Liczba twojego imienia wskazuje, jak zakończysz rok 123RF/PICSEL

Numer 5 - energia i chęć działania

Osoby, których liczba imienia to 5, nie zwolnią tempa nawet na końcówce roku! Wręcz przeciwnie - poczują styczniowa energię i zamiast odpoczywać, będą robiły podsumowania i plany na kolejne miesiące.

Numer 6 - będzie prowadzić cię intuicja

Dla numerologicznych szóstek końcówka roku będzie bardzo uduchowiona - poczują, że warto zaufać swojej intuicji i nie analizować wszystkiego rozumem. Wszechświat podaruje im trochę czasu na spokojne rozmyślania o przyszłości.

Numer 7 - koniec roku to początek przygód

"Siódemki" niestety nie mogą oczekiwać spokojnego i leniwego końca roku. W gwiazdach zaplanowano im bowiem niezły rollercoaster emocjonalny - ale spokojnie, z przewagą pozytywnych doznań. Twoja liczba imienia to 7? Szykuj się na przygody!

Numer 8 - poczujesz energię obfitości

Koniec roku obdarzy ósemki wspaniałym podarunkiem - poczują, że w końcu coś zaczyna się układać. Po średnio udanym roku, zacznie się czas obfitości. I to nie tylko tej finansowej!

Numer 9 - zamkniesz rok ze spokojną głową

Osoby, których imię związane jest z liczba 9, mogą przy końcówce roku odetchnąć. W święta odpoczną i zamkną roczny cykl, dając sobie pozwolenie na totalny reset i relaks.

Zastanawiasz się, co jeszcze przyniesie ci los w tym roku? Jeśli znasz liczbę swojego imienia, łatwo to sprawdzisz.

