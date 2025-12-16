Spis treści: Pałac Idealny w Hauterives. Od czego się zaczęło? 33 lata pracy w pojedynkę Pałac Idealny, który wygląda jak z bajki Starcie listonosza z lokalnymi władzami

Pałac Idealny w Hauterives. Od czego się zaczęło?

Znajdujemy się na wschodzie Francji pod koniec XIX wieku. Dni mieszkańców miejscowości Hauterives płyną spokojnie i powoli. Największe miasto w okolicy - Lyon - położone jest około 80 kilometrów na północ, więc życie toczy się raczej w małomiasteczkowej atmosferze.

W 1879 roku tutejszy listonosz, Ferdinand Cheval, jak każdego dnia wykonuje obowiązki, podążając dobrze znaną trasą. W swojej karierze pokonywał ją już w końcu setki, a pewnie nawet i tysiące razy. Nie spodziewa się jeszcze, że drobny incydent okaże się jego życiową inspiracją. W pewnym momencie Ferdinand potyka się o kamień. Zapewne dla większości z nas byłoby to zupełnie nieznaczące zdarzenie, które co najwyżej skwitowalibyśmy niewybrednym, pełnym irytacji komentarzem i po chwili o nim zapomnieli. Ale nie on. Listonosz zauważył, że kamień ma nietypowy kształt i nagle doznał olśnienia. Oczyma wyobraźni zobaczył pałac wzniesiony w całości właśnie z takich kamieni.

W konstrukcji nie brakuje detali akg-images / Erich Lessing East News

33 lata pracy w pojedynkę

Ile razy się zdarzyło, że chcieliście zacząć nowe hobby, a kończyło się jedynie na słomianym zapale i finalnie nic z tych planów nie wychodziło? Podejrzewam, że wielu z nas może mieć na koncie takie doświadczenia. Ferdinanda Chevala nie można jednak zaliczyć do tego grona.

Listonosz z małej miejscowości pilnie i w pocie czoła pracował nad przeniesieniem swojej wizji do rzeczywistości. Budowa pałacu zajęła mu 33 lata. W tym czasie był widywany, jak roznosząc listy, pchał przed sobą taczkę, która służyła mu do zbierania kamieni.

Nie zaniedbywał swojej pracy zawodowej, a na budowę pałacu przeznaczał popołudnia i wieczory - niejednokrotnie pracował przy świetle lampy naftowej. Za to ani razu nie poprosił nikogo o pomoc, nie wiadomo też, czy ktokolwiek mu ją proponował. Być może w lokalnej społeczności był uznawany za ekscentryka, którego lepiej zostawić w spokoju ze swoim marzeniem.

Pałac Idealny, który wygląda jak z bajki

Można stwierdzić, że Pałac Idealny (franc. Le Palais Ideal) to pomieszanie z poplątaniem i przykład prymitywizmu w architekturze, który jednak robi wrażenie. Konstrukcja z kamieni, uzupełniona drutem i cementem, ewidentnie była inspirowana różnymi stylami i okresami. Przywodzi na myśl zarówno finezję Antoniego Gaudiego, jak i tajemnicze świątynie hinduistyczne. Mamy tu liczne groty, łuki, ale też rzeźby przedstawiające zwierzęta.

Wrażenie robi tym większe, gdy pomyślimy o jego budowniczym. Ferdinand Cheval nie miał imponującego wykształcenia ani też doświadczenia w dziedzinie architektury. Miał jednak wizję i mnóstwo samozaparcia, które pozwoliło realizować pracę nad pałacem przez ponad 30 lat.

Listonosz stworzył atrakcję, która rozsławiła Hauterives 123RF/PICSEL

Starcie listonosza z lokalnymi władzami

Duma z ukończonej budowli musiała być ogromna. Do tego stopnia, że autor miał życzenie, aby w przyszłości zostać w niej pochowanym. Na to jednak nie wyraziły zgody lokalne władze. Co zrobił Ferdinand? Jak to miał w zwyczaju - nie poddał się. 80-letni mężczyzna przez kolejne osiem lat wznosił na lokalnym cmentarzu grobowiec w stylu podobnym do Pałacu Idealnego. Zmarł rok po jego ukończeniu.

