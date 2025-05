Co przyniesie poniedziałek,12 maja? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana

Karta Świat

Doskonałość nie istnieje, a jednak chcemy i musimy nieustannie do niej dążyć. Po drodze zmienimy na lepsze całe mnóstwo rzeczy. Straty też bywają jednak duże: kompleksy, zniechęcenie do siebie, rozczarowanie innymi. Pomyśl, że jesteś dziełem sztuki, które wciąż się zmienia. Daj sobie prawo do rozwoju. W finansach możesz zarobić na sprzedaży luksusu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka

Karta Kapłan

W kwestiach prywatnych trzeba będzie oprzeć się na tradycji i w ten sposób wzbudzić czyjeś zaufanie. Dla pewnej osoby będzie bardzo ważne, jak traktujesz starszych, na co pozwalasz młodszym od siebie itd. Poruszone mogą zostać też kwestie światopoglądowe. Staraj się łączyć, a nie dzielić. W finansach czyjeś metody są przestarzałe, ale nie ma jak wprowadzić zmian.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt

Karta Śmierć

W relacjach prywatnych przyjmij do wiadomości, że czyjaś natura nie pozwala tej osobie pójść do przodu, a przynajmniej nie przy Twojej asyście. W najbliższym czasie jest mało prawdopodobne, że Los Was do siebie zbliży. Lepiej więc zająć się własnymi sprawami. W finansach daj spokój kwestiom, które nie mogą dłużej trwać, nie podtrzymuj iluzji.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka

Karta Diabeł

W relacjach prywatnych możesz zetknąć się teraz z czyjąś zachłannością i nieodpowiedzialnością. Pewna osoba chce osiągać cel, nie zważając na ryzyko. Nie myśli o jutrze i za nic ma zranione uczucia. Zakłada, że każdy posiada swój rozum, a chcącemu nie dzieje się krzywda. Bądź swoim Aniołem Stróżem. W finansach możliwy będzie szybki zarobek, ale w ciężkich warunkach.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa

Karta As Mieczy

W relacjach prywatnych trzeba będzie zdobyć się na odwagę, by mówić otwarcie o pewnych rzeczach. Twoje słowa nie spodobają się każdemu, dlatego tym bardziej głos musi być pewny, a przekaz - przemyślany. Ludzie reagują w zgodzie ze swoimi przyzwyczajeniami, nie lubią intelektualnych wyzwań. W finansach najlepszy pomysł trzeba podać przystępnie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny

Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która włada demonami. Ma ona do swojej dyspozycji zarówno pomówienie i plotkę, jak i gniew, urazę czy zemstę. Łączy przy tym życie prywatne z zawodowym, a więc nie warto się jej zwierzać. W finansach możesz wejść w środowisko, którym trzęsie kobieta i szerokich, nieformalnych uprawnieniach.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi

Karta 7 Kielichów

W życiu osobistym wiedza bywa jak ziołowy ekstrakt - w odpowiednich dawkach leczy, ale źle podana lub w nadmiarze - przyprawia o groźną chorobę. Uważaj, kogo i o czym informujesz. Nie zadawaj także pytań, na które tak naprawdę nie chcesz znać jeszcze odpowiedzi. W finansach staniesz przed szerokim wyborem, ale nie wszystkie opcje są dla Ciebie dobre.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona

Karta Siła

W życiu osobistym trzeba będzie utrzymać swoje namiętności na wodzy. Ktoś twierdzi, że jest gotowy na wielkie uczucie, a jednak łatwo go spłoszyć. Jeśli masz stereotypowo "włoski" temperament, to wiedz, że należałoby go obecnie stonować. W finansach możesz wiele zyskać, jeśli zaprezentujesz się jako osoba opanowana, pełna wdzięku nawet pod presją.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca

Karta Kapłanka

W relacjach prywatnych ktoś próbuje Ci przekazać jakąś wiadomość. Najpewniej nie zrozumiesz teraz słów tej osoby. Ona sama nie ma w zwyczaju pouczać ani wyraźnie przestrzegać. Wychodzi z założenia, że każdy musi dotrzeć do prawdy w odpowiednim dla siebie momencie. W finansach możesz przejąć po kimś biznes, odziedziczyć lub otrzymać cenne dokumenty.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca

Karta Wieża Boga

W życiu prywatnym nie da się już odwlekać zmian. One przyjdą, czy tego chcemy, czy nie. Na ołtarzu cennego doświadczenia złóż swoją dumę oraz pewność co do przyszłości. Świat nie jest układanką, w której da się dopasować każdy element. Wymyka się nam z rąk i dlatego jest tak fascynujący. W finansach ktoś prosi Cię zapewne o zbyt wiele. Zachowaj ostrożność.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika

Karta 5 Mieczy

W relacjach prywatnych nie porozumiesz się z pewnym środowiskiem, jeśli nie zdobędziesz przychylności najważniejszej w nim osoby. Ktoś może Cię lubić, ale patrzy na jeszcze kogoś innego. Dopóki nie otrzyma "zielonego światła" z "góry", nie zrobi kroku w Twoim kierunku. W finansach pamiętaj, że ryba psuje się od głowy. Trzeba dawać najlepszy możliwy przykład.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych nie wystarczy powiedzieć czegoś raz, by zostało to należycie wdrożone i zrozumiane. Niektóre kwestie będą powracały jak bumerang. Złe nawyki trudno wykorzenić. Jeśli jednak Druga Strona stara się ze wszystkich sił, to jest to dobra prognoza na przyszłość. W finansach wiele osiągniesz dzięki doskonałemu opanowaniu swojej sztuki.

