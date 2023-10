Spis treści: 01 Horoskop dla Barana [9-15.10.2023 r.]

02 Horoskop dla Byka [9-15.10.2023 r.]

03 Horoskop dla Bliźniąt [9-15.10.2023 r.]

04 Horoskop dla Raka [9-15.10.2023 r.]

05 Horoskop dla Lwa [9-15.10.2023 r.]

06 Horoskop dla Panny [9-15.10.2023 r.]

07 Horoskop dla Wagi [9-15.10.2023 r.]

08 Horoskop dla Skorpiona [9-15.10.2023 r.]

09 Horoskop dla Strzelca [9-15.10.2023 r.]

10 Horoskop dla Koziorożca [9-15.10.2023 r.]

11 Horoskop dla Wodnika [9-15.10.2023 r.]

12 Horoskop dla Ryby [9-15.10.2023 r.]

Horoskop dla Barana [9-15.10.2023 r.]

Aura tego tygodnia przyniesie dobrą passę w miłości. Zajęte Barany skupią się na życiu partnerskim i poprawie jego jakości. Wolne zaś będą miały szansę spotkać wyjątkową osobę, która może na długo zostać w ich życiu. W pracy skorzystaj z propozycji kolegi, która pomoże ci wykazać się i zapunktować u wpływowej osoby. W weekend panuj nad nerwami. Złość ci w niczym nie pomoże.

Horoskop dla Byka [9-15.10.2023 r.]

Początek tygodnia przyniesie konieczność rozwiązania zaległych spraw. W pracy będziesz przyjaźnie nastawiony do ludzi, z którymi łączą cię wspólne interesy. Zajęte Byki będą starały się stworzyć kochający pełen ciepła dom dla ukochanego. Wolne zaś nagle zerwą znajomość, która miała potencjał. W weekend nie przegap okazji do podróżowania.

Horoskop dla Bliźniąt [9-15.10.2023 r.]

W tym tygodniu powinieneś być bardziej ostrożny. W pracy uważaj na poważne decyzje, bo chwila nieuwagi i zła ocena sytuacji może cię sporo kosztować. Zajęte Bliźnięta będą nieco nerwowe, a to utrudni dogadanie się z partnerem. Wolne zaś nieopatrznie pozbędą się z otoczenia całkiem ciekawego adoratora. W weekend nie siedź w domu, poszukaj rozrywki.

Horoskop dla Raka [9-15.10.2023 r.]

W tym tygodniu poczujesz przypływ sił i energii do działania. W pracy wszystko to, co było niemożliwe, teraz wyda się łatwe do zrobienia. Zajęte Raki będą musiały przeprowadzić poważne dyskusje z partnerem, a unikną wielu sporów i niedomówień. Wolne zaś zamiast miłości staną się obiektem drobnych, na szczęście zabawnych nieporozumień towarzyskich. W weekend dostaniesz szansę od losu. Nie przegap jej!

Horoskop dla Lwa [9-15.10.2023 r.]

Aura tego tygodnia przyniesie możliwość spędzenia czasu w miłym gronie. W pracy swoją uwagę skierujesz ku nowym sprawom, które zapewnią ci możliwość rozwoju. Zajęte Lwy powinny zrobić podział domowych obowiązków, a wszyscy na tym skorzystają. Wolne zaś mogą liczyć na pozytywny bieg spraw miłosnych. W weekend warto zająć się pielęgnacją urody.

Horoskop dla Panny [9-15.10.2023 r.]

Październikowa aura zachęci cię do zadbania o swoje finansowe sprawy. W pracy to będzie dobry czas, aby ustabilizować sytuację zawodową. Osoby robiące biznesy będą miały okazje do wzbogacenia się. Zajęte Panny będą miały szanse naprawić relacje, a weekend przyniesie więcej romantycznych chwil. Wolne zaś mają szansę spotkać kogoś na przyjęciu u znajomych. Nie odmawiaj!

Horoskop dla Wagi [9-15.10.2023 r.]

W tym tygodniu zwracaj uwagę na to, co się dzieje wokół ciebie. W pracy bądź czujny, a nie przegapisz dostępu do ważnych informacji, które mogą pomóc ci w awansie. Zajęte Wagi muszą jeszcze raz przemyśleć sobie sposób postępowania z partnerem i załagodzić problemy między nimi. Wolne zaś będą starały się zapewnić sobie więcej uwagi ze strony płci przeciwnej. W weekend zabierz się za rachunki i zadbaj o mieszkanie.

Horoskop dla Skorpiona [9-15.10.2023 r.]

Początek tygodnia przyniesie jakieś złe wiadomości związane ze sprawami urzędowymi albo bankowymi. W pracy czas sprzyjał będzie rozwiązywaniu trudnych problemów. Zajęte Skorpiony mogą liczyć na wsparcie partnera, jednak w sprawach finansowych okaże się ono mało skuteczne. Wolne zaś dzięki nowej znajomości poczują większą satysfakcję z życia.

Horoskop dla Strzelca [9-15.10.2023 r.]

Już od samego poniedziałku będziesz starał się poprawić jakość swego bytu. W pracy przestaniesz wytykać innym błędy i zawrzesz ugodę z osobami, z którymi trudno było ci współpracować. Zajęte Strzelce będą musiały uważać, aby nie zostać zmanipulowanym przez partnera, który ma wobec nich złe intencje. Wolne zaś będą miały okazję do nawiązania ciekawej znajomości, która może potoczyć się w fajnym kierunku.

Horoskop dla Koziorożca [9-15.10.2023 r.]

W tym tygodniu będziesz miał mnóstwo spraw do załatwienia, ale lepiej z nimi nie zwlekać. W pracy szybko zrobisz to, co do ciebie należy i dopilnujesz zakończenia ważnych zadań. Zajęte Koziorożce mogą się wściekać z byle powodu, powinny więc uczyć się panować nad swoimi emocjami, aby byle drobiazg nie wyprowadzał ich z równowagi. Wolne zaś zauroczą się kimś, kto będzie starał się odwrócić uwagę od swoich wad.

Horoskop dla Wodnika [9-15.10.2023 r.]

Aura tego tygodnia zapewni ci dużo wewnętrznej motywacji do mierzenia się z silniejszymi przeciwnikami. W pracy poradzisz sobie z problematycznymi sytuacjami. Zajęte Wodniki będą krytycznie nastawione do swojego związku. Raczej ich droga koncentrować się będzie na swoich celach. Wolne zaś niespodziewanie wejdą w znajomość, która na długo zapadnie im w pamięć.

Horoskop dla Ryby [9-15.10.2023 r.]

W tym tygodniu wiele spraw ułoży się po twojej myśli. W pracy odcinaj się od zaległości i unikaj ryzyka, a nie narobisz sobie problemów. Zajęte Ryby będą bardzo kochliwe, jednak mogą uciekać od nudnych związków. Wolne zaś na swojej drodze poznają kogoś, kto szybko wywoła w nich uczucia fascynacji. W weekend czas będzie sprzyjał rodzinnym spotkaniom.