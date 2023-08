Są tacy, którzy w horoskopy wierzą, są i tacy, którzy traktują je z przymrużeniem oka, postrzegając raczej w kategorii rozrywki niż prognozy na przyszłość. Wszyscy jednak lubią słyszeć, że w najbliższym czasie czeka ich coś dobrego.

W interii co tydzień publikujemy horoskopy dla każdego znaku zodiaku. Można znaleźć je pod tym linkiem. Przejrzeliśmy dla was prognozy, opracowane dla astrologów i spośród 12 znaków zodiaku wybraliśmy jeden, który w nadchodzącym tygodniu może liczyć na wyjątkowe szczęście.

Aura sprzyja sukcesom

Chodzi o zodiakalną Wagę. Jak czytamy w jej horoskopie:

"Aura tego tygodnia sprzyjać będzie sukcesom. W pracy na etacie zrealizujesz postawione przed sobą cele, a w czwartek podpiszesz lukratywny kontrakt. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały wytrwałość w dążeniu do tego, co sobie zaplanowały. W drugiej połowie tygodnia mogą liczyć na pomyślność w sprawach handlowych, które przyniosą możliwość zwiększenia dochodów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia nawiążą kontakty towarzyskie z majętnymi ludźmi, a to pomoże im w pozbyciu się problemu bezrobocia".

Wygląda więc na to, że osoby spod znaku Wagi powinny mądrze zaplanować czas w najbliższym tygodniu. Jeśli gwiazdy im sprzyjają, żal nie skorzystać z okazji.

Jaka jest zodiakalna Waga?

Wagi to osoby urodzone pomiędzy 23 września, a 22 października. Charakteryzują się wysoką kulturą osobistą, stabilnością emocjonalną, często obdarzone są charyzmą. Wagi mają sporo energii, którą zużywają zarówno na odkrywanie świata i kontakty towarzyskie, jak i na poszerzanie swojej wiedzy. Otoczenie ceni je za zrównoważone osądy i umiejętność znalezienia rozwiązania w każdej sytuacji.