Data urodzenia potrafi zdradzić wiele o charakterze i podejściu do życia konkretnej osoby. Zdaniem miłośników astrologii to właśnie znak zodiaku ma wpływ na nasze zachowania i emocje. Jak się jednak okazuje, niektóre znaki zodiaku nie pasują do siebie tak bardzo, że nigdy nie powinny być razem. Są bowiem tak różne, że stworzenie przez ich udanego związku jest niemal niemożliwe. O kim mowa?

Zdjęcie Znaki zodiaku, które nigdy nie powinny być razem. Cierpienie gwarantowane / 123RF/PICSEL

Baran i Koziorożec

Zodiakalny Baran w połączeniu z zodiakalnym Koziorożcem to prawdziwa mieszanka wybuchowa. Początki są wręcz cudowne, usypiając na chwilę wszelkie obawy związane z przyszłością. Wkrótce rozpoczyna się jednak toksyczny, miłosny dramat.

Reklama

Barany i Koziorożce cechuje upartość i nieustępliwość. Kiedy minie pierwszy okres zauroczenia, sprawy zaczną się komplikować. Partnerzy, zamiast współpracować, będą robić sobie na złość, starając się pokazać swoją wyższość. Kto będzie sprawował kontrolę? Nieustanna walka jest wręcz gwarantowana.

Koziorożce słyną ze swojego pracoholizmu, a kariera jest dla nich wręcz priorytetem. Zdarza im się więc zaniedbywać bliskich. Tymczasem Barany cenią sobie wolność i niezależność, nie znosząc kiedy ktoś mówi im, co mają robić. Ten związek nie może się udać.

Zobacz również: Cztery typy małżeństw. Tylko jeden z nich ma szansę na przetrwanie

Lew i Skorpion

Zodiakalne Lwy i zodiakalne Skorpiony wiele łączy. Jedni i drudzy niechętnie idą na kompromisy, a ich osobowość jest niezwykle silna. Związek takich osób to niekończące się, ostre wymiany zdań i częste kłótnie, które mogą doprowadzić do wybuchu ostatecznej wojny.

Lwy uwielbiają być w centrum uwagi. Zawsze chcą mieć wszystko pod kontrolą. Tymczasem Skorpiony to mistrzowie flirtu, którym ciężko dochować wierności. Bywają zaborczy i zazdrośni. Lwom nie spodoba się takie zachowanie. Z tego związku nie wyjdzie nic dobrego.

Zobacz również: Uważaj na mężczyznę spod tego znaku. Rozkocha, a potem zmieni życie w koszmar

Zdjęcie Najgorsze miłosne połączenia astrologiczne. Ten związek jest skazany na niepowodzenie / 123RF/PICSEL

Waga i Skorpion

Inteligentna Waga uwielbia długie dyskusje, którym mogłaby poświęcać niemal całe dnie. Nie ma najmniejszego problemu z wyrażaniem swojej opinii, wprost wyjawiając swoje zdanie na każdy, nawet najtrudniejszy temat. Tymczasem Skorpion to jeden z najbardziej zagadkowych i tajemniczych znaków zodiaku. Ma w sobie mnóstwo sprzeczności, a w miłości nie idzie na żaden kompromis.

Zodiakalna Waga i zodiakalny Skorpion są bardzo niezależni. Nie będą partnerami. Ich związek będzie opierał się raczej na współzawodnictwie, aniżeli na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu. Przez większość czasu będą prowadzić osobne życia. Ta relacja nie ma realnych szans na powodzenie.

Zobacz również: Te zodiakalne pary rozumieją się bez słów - są wprost dla siebie stworzone