Horoskop tygodniowy finansowy na 30.09.-06.10.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Tygodniowy horoskop dla Barana

Wrześniowa aura zachęci cię do wprowadzenia zmian w życie zawodowe. W pracy na etacie wiele zadań przyspieszy, dzięki czemu wyjdziesz z zaległości. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą powinny pamiętać, aby mieć plan B, gdy plan A nie wypali. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia odkryją, co będzie ważne dla przyszłego szefa i na tym się skupią. W finansach nie ryzykuj zbyt dużej gotówki w grach losowych, bo zamiast wygrać majątek, najprawdopodobniej go stracisz. W weekend zadbaj o dodatkowy rozwój.

Tygodniowy horoskop dla Byka

W tym tygodniu zabłyśniesz na polu zawodowym. W pracy na etacie najtrudniejsze zadania wykonasz z łatwością, a nielojalnych współpracowników zostawisz daleko w tyle. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą będą bardziej spostrzegawcze i z łatwością odkryją potrzeby klientów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą starały się działać bardziej aktywnie i rozwojowo. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to w obecnym czasie nic ci nie grozi, a nawet będziesz miał możliwość, pomnożenia gotówki. W weekend zaprowadź wokół siebie trochę porządku.

Sprawdź swój horoskop dzienny>>> INTERIA.PL

Tygodniowy horoskop dla Bliźniąt

Jesienna aura zachęci cię do większej cierpliwości. W pracy na etacie to dobry czas, by upomnieć się o swoje prawa lub stanąć do rywalizacji. Jeśli zaś teraz szukasz pracy, to odpuść sobie rady znajomych, bo one ci w niczym nie pomogą, a może nawet zaszkodzą. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały dobry czas na budowaniu przyjacielskich relacji z wpływowymi osobami, z którymi mogą tworzyć przyszłościowe interesy. W finansach bądź bardziej ostrożny i nie podejmuj decyzji o swoim majątku pod wpływem chwili. W weekend zostaniesz w domu, aby się wyciszyć i rozwijać talenty.

Tygodniowy horoskop dla Raka

Aura tego tygodnia zachęci cię do większych starań w kontaktach z ludźmi. W pracy na etacie bądź ostrożny, bo ktoś z zespołu nosi się z zamiarem wprowadzenia Ciebie w błąd, aby ci zaszkodzić. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą nie powinny zostawiać niczego na ostatnią chwilę, bo mogą wyjść na jaw drobne zaległości i wtedy trzeba będzie pracować nawet wieczorami. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zrobią dobre wrażenie na kimś ważnym. Sprawy finansowe dadzą o sobie znać, że pieniędzy w twoim portfelu nie ma lub jest ich jak na lekarstwo i trzeba będzie podtrzymać się za portfel podczas zakupów.

Tygodniowy horoskop dla Lwa

Aura tego tygodnia przynosi dobry czas na naukę i zdobywanie nowych umiejętności. W wolnej chwili, o ile to możliwe zapisz się na szkolenia i kursy, a na pewno na tym zyskasz. W pracy na etacie stracisz cierpliwość do marudnego przełożonego i zaczniesz się zastanawiać, czy nie lepiej jest poszukać sobie coś nowego. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na to, że ich sprawy biec będą w miarę spokojnym rytmem. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny się wystrzegać ryzykownych pomysłów w potencjalnych interesach. W finansach bez zmian. W weekend możliwy wyjazd lub spotkanie kogoś z daleka.

Horoskop 123RF/PICSEL

Tygodniowy horoskop dla Panny

W tym tygodniu stawiaj poprzeczkę wysoko, bo ambicja się opłaci. W pracy na etacie uważaj podczas wysyłania korespondencji, pisania dokumentów i czy robienia przelewów, bo łatwo będzie o pomyłki. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na nowe znajomości, które zaowocują wspólnymi biznesami. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny dobrze przemyśleć sobie, w jaką pracę chcą się zaangażować. Nie działaj pochopnie, bo znów będziesz musiał ją zmieniać. W finansach wydawanie pieniędzy pod wpływem impulsu może skończyć się debetem na koncie i frustracją.

Tygodniowy horoskop dla Wagi

W tym tygodniu nie poddawaj się i walcz o swoje. W pracy na etacie bądź bardziej asertywny, bo wiele osób z twojego otoczenia zawodowego bez wahania zwróci się do ciebie o pomoc, a przecież nie możesz za wszystkich odwalać ich roboty. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą dokładne i sumienne, co pozwoli na czasowe wykonanie usług. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny unikać dyskusji z potencjalnym pracodawcom, które do niczego nie prowadzą. W finansach pojawią się szanse na poprawienie sytuacji materialnej. Wykorzystaj je!

Tygodniowy horoskop dla Skorpiona

W tym tygodniu należy się liczyć z możliwą nagłą zmianą planów. W pracy na etacie zarezerwuj więcej czasu na zadania, które są dla ciebie nowe i możesz mieć problemy z ich wykonaniem. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą powinny skoncentrować się na potrzebach swoich klientów, a wtedy nikt im niczego nie zarzuci. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia podczas wysyłania aplikacji powinny wybierać tylko te oferty, w których mają faktycznie szanse. W sprawach finansowych unikniesz problemów z zaległościami, jeśli powstrzymasz się z wydawaniem pieniędzy na zbędne przyjemności.

Tygodniowy horoskop dla Strzelca

Jesienna aura przyniesie możliwość pomyślnego rozwiązania spraw. W pracy na etacie zajmij się obowiązkami, a nie analizowaniem popełnionych błędów czy plotek. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą uniosą się ambicją i zaangażują w kolejne męczący, ale niestety być może opłacalny projekt. Lepiej dobrze to przeanalizować, zanim faktycznie zabierzesz się za robotę. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą uparte i zdobędą stanowisko, na którym im zależy już od jakiegoś czasu. W finansach nie ulegaj zachciankom i nie ufaj osobom, które proponują ci podejrzane interesy i szybkie zyski.

Tygodniowy horoskop dla Koziorożca

W tym tygodniu będziesz potrzebował więcej czasu tylko dla siebie. W pracy na etacie nie ignoruj własnych osiągnięć, bo ktoś ci powiedział, że chwalenie się jest złą oznaką. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały wygospodarować nieco więcej czasu na tworzenie nowych projektów, bo spotkania z ludźmi mogą trwać dłużej niż je ustaliłeś. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny zająć się tym, co przyniesie im pieniądze i pozwoli się rozwijać. W sprawach finansowych staniesz się bardziej niż zwykle wyrozumiały do własnych słabości i wydasz na nie pieniądze.

Tygodniowy horoskop dla Wodnika

Jesienna aura pomoże ci rozwiązać gnębiące cię wątpliwości. W pracy na etacie stosuj zasadę ograniczonego zaufania, a lepiej na tym wyjdziesz, bo ktoś nowy może podważyć twoje kompetencje. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą mieć problemy z zabraniem się do pracy, bo jakoś nie będzie im się chciało wykonać tego, co do nich należy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą wizualizować swój sukces w nadziei, że sam się spełni. W sprawach finansowych trochę na przekór sobie będziesz bardzo oszczędny.

Tygodniowy horoskop dla Ryb

Aura tego tygodnia radzi zachować spokój w przypadku nagłych rewolucyjnych zmian. W pracy na etacie poczujesz się znużony rutyną, ale już w czwartek zaskoczą cię decyzje szefa. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą będę otwarte na nowe propozycje biznesowe, z których może wyniknąć coś dobrego. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mają dobry czas na składanie CV, pisanie listów motywacyjnych i oczekiwanie dobrych wiadomości. W sprawach finansowych warto pohamować zbytnią rozrzutność i pustą chęć imponowania innym.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv