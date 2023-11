Spis treści: 01 Czy warto włączyć tuńczyka do diety?

02 Domowe smarowidło - lista zakupów

03 Wyborna pasta z tuńczyka - jak ją zrobić?

Czy warto włączyć tuńczyka do diety?

Dietetycy na każdym kroku podkreślają, że ryby to niezbędny element dobrze zbilansowanej diety. To właśnie w nich skrywają się cenne kwasy omega-3, a także witaminy A, D, E i składniki mineralne, np. jod, selen czy żelazo. Z tego względu powinny gościć w naszym jadłospisie przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Zdaniem specjalistów, to właśnie tuńczyk jest jednym z najlepszych źródeł wskazanych substancji.

Obecność witaminy B12 w tuńczyku wspomaga prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Spożywanie tego gatunku ryby obniża zbyt wysoki poziom cholesterolu oraz reguluje podwyższone ciśnienie krwi. Co ciekawe, w tuńczyku znajdziemy o wiele więcej kwasów tłuszczowych niż w rybach morskich, m.in. rozsławionym łososiu. Patentów na włączenie go do jadłospisu jest wiele. Dziś prezentujemy smaczną i ekspresową pastę do kanapek.

Reklama

Sprawdź: Tuńczyk z mozzarellą jako pyszna przekąska

Domowe smarowidło - lista zakupów

Zdjęcie Podstawą pysznej pasty jest tuńczyk w puszce / 123RF/PICSEL

Myśląc o pastach kanapkowych, wyobrażamy sobie przede wszystkim niespieszne poranne śniadania. Przygotowane własnoręcznie smarowidła sprawdzą się doskonale także w formie przekąski lub lekkiej kolacji. Możemy serwować je z pieczywem, a także sucharami i krakersami. Doskonałym wyborem dla wielbicieli ryb będzie kremowa pasta z tuńczyka, wzbogacona o ogórki konserwowe, wyrazistą w smaku cebulę oraz ostrą w smaku musztardę dijon.

Składniki:

1 puszka tuńczyka w sosie własnym

3 średniej wielkości ogórki konserwowe

1 duża cebula czerwona

1 łyżeczka musztardy dijon

1 łyżka majonezu

2 jajka

sól i pieprz do smaku

Sprawdź: Najprostszy makaron z tuńczykiem

Wyborna pasta z tuńczyka - jak ją zrobić?

Zaczynamy od ugotowania jajek na twardo, które następnie studzimy, obieramy ze skorupki i drobno siekamy. Tak przygotowany składnik wkładamy do miski. Obraną z łupiny cebulę oraz odsączonego z zalewy ogórka kroimy w bardzo drobną kostkę i dorzucamy do jajek. Otwieramy puszkę tuńczyka, pozbywamy się nagromadzonego płynu i również wrzucamy do miski z pozostałymi składnikami. Do jajek, ogórków, cebuli i tuńczyka dodajemy musztardę dijon, majonez, pieprz oraz sól. Dokładnie mieszamy. Rozprowadzamy powstałą pastę na kromkach świeżego chleba, nachosach, tortillach lub ciepłych tostach. Smacznego!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zdrowie na widelcu”: Domowe pasty rybne Polsat Cafe

Sprawdź również:

Sałatka Generał

Pasta kanapkowa z kurczakiem