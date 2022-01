Trendy w kuchni w 2022 roku odzwierciedlają to, co dzieje się na świecie. Naukowcy alarmują, że pogłębia się katastrofa klimatyczna - i tak, z roku na rok, coraz więcej z nas decyduje się na zmniejszenie ilości spożywanego mięsa i wybiera ekologię, przechodząc na wegetarianizm lub weganizm albo fruktarianizm - czyli ograniczenie produktów mięsnych.

Tym samym trendem w kuchni w 2022 będzie gotowanie w duchu zero waste i niemarnowanie jedzenia oraz korzystanie z lokalnych produktów. Królować będą roślinne zamienniki produktów zwierzęcych - na przykład alternatywne mleka, ale też tofu czy wegańskie sery.

Z drugiej strony jesteśmy bardzo zmęczeni pandemią, ciężką rzeczywistością społeczną i polityczną, drożyzną w sklepach - pocieszenia poszukamy także w kuchni. Eksperci podkreślają, że w związku z tym modne w 2022 roku będą swojskie, dobrze znane dania. To nie czas na eksperymentowanie z kuchnią fine dining i wyrafinowane, trudne smaki! Chcemy jeść prosto, smacznie i jak w dzieciństwie u babci.

Trendy kulinarne 2022: Babcina kuchnia. Oto kilka przepisów

Krupnik na lekkim rosole

Zdjęcie Krupnik jest świetną propozycją obiadową / 123RF/PICSEL

Składniki 2 udka kurczaka

2/3 szklanki kaszy jęczmiennej perłowej

3 duże ziemniaki

2 marchewki

1 pietruszka

2 łodygi selera naciowego

2 listki laurowe

5 ziarenek ziela angielskiego

natka pietruszki

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

1. Udka opłucz, włóż do garnka. Zalej 6-7 szkl. zimnej wody. Doprowadź do wrzenia, zbierając pianę, która powstanie na powierzchni wywaru. Potem zmniejsz płomień i gotuj jeszcze 30 minut. Kaszę opłucz na sitku, osącz. Ugotuj według przepisu na opakowaniu. Warzywa, w zależności od rodzaju, oczyść, obierz, umyj i pokrój na kawałeczki.



2. Wywar przecedź, dodaj do niego przyprawy i warzywa. Gotuj 10 minut. Kaszę - kilkukrotnie przepłukaną, aż woda będzie czysta - dołóż do garnka i gotuj kolejne 10 minut. Mięso oddziel od kości. Dodaj je do zupy pod koniec gotowania. Przypraw solą i pieprzem. Udekoruj natką.

Pikantna pomidorowa

Zdjęcie Zupa pomidorowa to jedna z ulubionych zup Polaków / 123RF/PICSEL

Składniki 3 puszki pomidorów w kawałkach

2 czerwone papryki

3 łyżki oliwy

1 cebula

1 mała papryczka chili

sól

1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej

orzeszki piniowe albo pestki słonecznika do posypania

listki bazylii do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Papryki posmaruj odrobiną oliwy. Piecz ok. 30 minut w 240 st. Potem przykryj folią spożywczą. Po 20 minutach strąki obierz i oczyść z pestek. Pomidory z puszki przełóż na sitko, by pozbyć się nadmiaru wody i soku.



2. Chili rozetnij, usuń pestki, strączek opłucz i drobno pokrój. Cebulę obierz, posiekaj, zeszklij na pozostałej oliwie. Dołóż chili oraz papryki i pomidory. Poczekaj, aż całość zawrze, potem przypraw solą i gałką. Gotuj przez 10 minut. Zupę zmiksuj na gładko. Rozlej do miseczek. Przed podaniem posyp zrumienionymi orzeszkami albo pestkami słonecznika. Udekoruj bazylią.

Leniwe



Zdjęcie Kluski leniwe to idealny comfort food / 123RF/PICSEL

Składniki 40 dag chudego twarogu

5 białek

mączny ziemniak

10 dag mąki do posypania

3 łyżki tartej bułki

cynamon

starta skórka z cytryny

sól

Sposób przygotowania:

1. Ziemniaka ugotuj w mundurku, odstaw do wystudzenia i zmiel w maszynce razem z twarogiem.



2. Do masy dodaj przesianą mąkę oraz ubite na sztywną pianę białka. Całość dokładnie wymieszaj i zagnieć gładkie ciasto (musi odchodzić od dłoni).



3. Na oprószonej mąką stolnicy uformuj z ciasta wałek, spłaszcz go i pokrój w niewielkie romby.



4. Kluski wrzuć na osolony wrzątek i gotuj na małym ogniu. Gdy wypłyną, wyjmij je łyżką cedzakową i ułóż na ogrzanym półmisku.



5. Posyp tartą bułką zrumienioną na suchej patelni oraz cynamonem i skórką startą z cytryny.

Racuchy jaglane

Zdjęcie Racuchy z jabłkami kochają zwłaszcza dzieci / 123/RF PICSEL / 123RF/PICSEL





Składniki 3/4 szklanki mąki jaglanej

1,5 szklanki mąki pszennej

3/4 szklanki mleka

1 jajko

2 dag drożdży

łyżeczka oliwy do smażenia

ulubiony owoc pokrojony w kawałeczki (np. jabłko, maliny lub banan)

Sposób przygotowania:

1. Drożdże rozkruszyć do miski. Dodać 3 łyżki ciepłego mleka i 2 łyżki mąki pszennej. Wymieszać i odstawić zaczyn do wyrośnięcia. Gdy wyrośnie, dodać mąkę jaglaną z resztą mąki pszennej. Wbić jajko, dodać sól i resztę mleka. Ciasto wyrobić i odstawić do wyrośnięcia.

2. Mokrą łyżką nałożyć po porcji ciasta na rozgrzaną oliwę lub olej, dodać na każdą porcję kilka malutkich kawałków owoców, smażyć do zrumienienia z obydwu stron.

"Odchudzone" pierogi ruskie



Zdjęcie Pierogi ruskie w wersji fit? To możliwe! / 123RF/PICSEL

Składniki 2 szklanki mąki pełnoziarnistej

160 ml gorącej wody

0,5 łyżeczki soli

1 łyżka oliwy

250 g ziemniaków

300 g chudego twarogu

1 cebula

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania:

1. Przygotować ciasto pierogowe - wymieszać łyżką w większym naczyniu mąkę, sól, oliwę i gorącą wodę, zagnieść gładkie, elastyczne ciasto, odłożyć na 20 minut, przykrywając ściereczką, aby odpoczęło.

2. W międzyczasie przygotować farsz - pokrojoną w kosteczkę cebulę zeszklić na maśle. Twaróg rozgnieść widelcem, ugotowane ziemniaki zetrzeć na grubych oczkach tarki. Wymieszać podsmażoną cebulę, twaróg, ziemniaki, doprawić solą i pieprzem.

3. Odrywać porcje ciasta pierogowego i wałkować na cienki placek podsypując mąką, za pomocą szklanki wycinać kółka, nakładać po łyżeczce farszu, sklejać brzegi, mocno dociskając palcami. Pierogi odkładać na blat i przykryć ściereczką, aby nie wysychały.

4. Zagotować 3 litry wody, osolić, wrzucać pierogi i gotować 2 minuty od wypłynięcia na powierzchnię, za pomocą łyżki cedzakowej wyłożyć na talerz.



Gołąbki inaczej



Zdjęcie Gołąbki są delikatne i naprawdę rozpływają się w ustach / 123RF/PICSEL

Składniki na gołąbki 1/2 kg mielonej piersi indyka lub kurczaka - mięso najlepiej zmielić w domu

1/2 szklanki kaszy jaglanej

1/2 szklanki ryżu basmati lub zwykłego

2 główki kapusty

4 ząbki czosnku

2 ziarenka ziela angielskiego,

2 liście laurowe Składniki na sos pomidorowy 2 puszki pomidorów krojonych

1 cebula, najlepiej czerwona

2 ząbki czosnku

świeży koperek

przyprawy (pieprz, sól, bazylia)

olej lub oliwa do smażenia

Sposób przygotowania:



1. Pierś drobiową oczyszczamy i mielimy, ryż i kaszę gotujemy osobno, zgodnie z przepisami z opakowań.

2. W dużym naczyniu łączymy mielone mięso z ugotowaną kaszą i ryżem, dodajemy szczyptę soli, pieprz, koperek, po czym całość mieszamy.

3. Gotujemy kapustę na gołąbki z kaszą jaglaną do miękkości. Ugotowaną wyjmujemy z wody, studzimy, obrywamy zewnętrzne liście, którymi wykładamy denko dużego garnka. Z pozostałych ugotowanych liści i farszu formułujemy gołąbki i układamy jeden za drugim, dość ciasno, na liściach leżących na dnie.

4. Odstawiamy ok. 50 ml wody, pozostałej z gotowania kapusty, resztą zalewamy gołąbki, tak, je przykryć. Dodajemy dwa ziarenka ziela angielskiego, dwa liście laurowe, rozdrobnione ząbki czosnku oraz szczyptę soli. Przykrywamy całość i dusimy gołąbki z kaszą jaglaną do miękkości około 20 minut.

5. Przygotowujemy sos: na patelni rozgrzewamy tłuszcz, dodajemy cebulę pokrojoną w kostkę, dwa ząbki posiekanego czosnku, zalewamy zblendowanymi pomidorami z puszki, przyprawiamy solą, bazylią i wlewamy 50 ml odstawionej wcześniej wody z gotowania kapusty. Całość mieszamy. Gołąbki inaczej są gotowe!

Dietetyczny sernik

Zdjęcie Sernik wydaje się dość kalorycznym ciastem, jednak można je odchudzić / 123RF/PICSEL

Składniki 0,5 kg chudego twarogu

4 jajka

3 łyżki słodziku w proszku

3 łyżki zmielonych otrębów owsianych

3/4 szklanki odtłuszczonego mleka

aromat waniliowy

Sposób przygotowania:



1. Twaróg zmielić przynajmniej 2 razy.



2. Po zmieleniu dodać do niego 6 żółtek, słodzik, skrobię i aromat. Wymieszać mikserem. Dodać szklankę mleka (do 1,25 szklanki). Ponownie użyć miksera.



3. Ubić białka, dodać do wcześniej przygotowanej masy. Delikatnie wymieszać, najlepiej dużą drewnianą łyżką.



4. Przelać do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Piec w temperaturze 180 stopni przez 60-70 minut. Po upieczeniu i wystygnięciu schłodzić w lodówce.



