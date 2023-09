Katarzyna Bosacka pokazała zdrowe nachosy

Kuchnia Ketchup z cukinii: Zdrowa i smakowita alternatywa dla sosu na bazie pomidorów Katarzyna Bosacka od lat doradza Polakom. Mówi jak oszczędzać podczas wakacji, podpowiada jak robić świadome zakupy i namawia do czytania składów produktów. Oprócz tego pokazuje, jak w szybki sposób można przygotować zdrowy posiłek.

W jednym z instagramowych postów podzieliła się sposobem na szybką przekąskę, czyli nachosy z warzywami i żółtym serem. Jak podkreśliła, są pyszne, chrupiące i przygotowuje się je błyskawicznie. "Często ta przekąska ratuje mnie, kiedy do moich dzieci przychodzą znajomi czy to na mecz, czy na film i chcę zrobić dla nich fajną przekąskę, która z jednej strony będzie fajnie chrupiąca i odżywcza, a z drugiej nie będzie typowymi chipsami ze sklepu" - napisała na Instagramie.

Przepis na nachosy. Przekąska gotowa w pięć minut

Katarzyna Bosacka często bierze pod lupę sklepowe produkty i analizuje ich skład. Zazwyczaj są one nafaszerowane ulepszaczami, które nie mają pozytywnego wpływu na organizm. Dziennikarka podzieliła się więc przepisem na nachosy. Dzięki dodatkom stały się jeszcze lepszą przekąską, której zdecydowanie daleko do typowych fast-foodów.

Katarzyna Bosacka nachosy udekorowała pokrojonymi pomidorkami, żółtą papryką, czerwoną cebulą, papryczką jalapeno oraz żółtym serem. Nie dodała go zbyt dużo, by przekąska nie stała się ciężka i tłusta. Zrezygnowała z soli, tłumacząc, że nachosy są wystarczająco słone.

Całość dziennikarka posypała charakterystyczną przyprawą dla kuchni meksykańskiej, czyli kminem rzymskim. Tak przygotowaną przekąskę można zapiec w piekarniku lub w mikrofali. "Dwie minuty w mikrofali i ser już się roztopił, warzywa leciutko zmiękły. Do tego dodaje jeszcze po prostu rozdrobnione awokado, można dodać guacamole, ale ja nie mam czasu, bo zaraz goście przychodzą. Zobaczcie, to jest pyszne, to jest super proste, to jest szybkie, a z tymi warzywami to jest naprawdę zdrowe. Chrupiące, ciągnące, warzywne" - powiedziała Katarzyna Bosacka.

