Czy wiesz, jak duże znaczenie dla powodzenia twojego dania ma to, jakie ziemniaki do placków ziemniaczanych wybierzesz? Magda Gessler podkreśla, że najlepsze ziemniaki na placki to te kleiste i bogate w skrobię, o żółtej barwie, podobne do tych, które używa się do przygotowania klusek śląskich. Dzięki wysokiej zawartości skrobi ziemniaki te pozwalają uzyskać idealną konsystencję ciasta, które nie wymaga dodawania mąki czy jajek.