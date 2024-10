Od pierwszych dni września aż do schyłku października trwa czas owocowania posadzonych w ogrodzie krzewów pigwy. To właśnie w obrębie tych dni najlepiej zabrać się za przygotowanie smakowitych przetworów, których podstawę stanowią owoce przypominające z wyglądu połączenie jabłka i gruszki. W kraju nazywa się je także "polską cytryną". Mając pierwszy raz do czynienia z pigwą, możemy zniechęcić się do jej twardej skórki. Okazuje się, że po obróbce termicznej zmięknie i przestanie być wyczuwalna. Dorodne owoce doskonale nadadzą się do przygotowania syropu, który zimą dolejemy do rozgrzewającej herbaty.