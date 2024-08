Rumsztyk to rodzaj kotleta z grubo mielonego lub siekanego mięsa wołowego lub wołowo-wieprzowego . Kotlet poddawany jest obróbce termicznej w formie smażenia , a następnie dusi się go z dużą ilością cebuli , najczęściej serwując z ziemniakami i całość polewając sosem własnym.

Do przygotowania dania potrzebujemy następujących składników:

smalec lub olej do smażenia.

Przygotowanie rumsztyku zaczynamy od zmielenia mięsa w maszynce o dużych oczkach lub od dokładnego posiekania go nożem. Mięso przekładamy do miski, dodajemy trzy łyżki zimnej wody , doprawiamy solą i pieprzem, a następnie wszystko wyrabiamy na gładką i jednolitą masę . Gdy masa jest gotowa, formujemy kotlety , które nie powinny być zbyt grube.

Na patelni rozgrzewamy dobrej jakości smalec i na średnim ogniu smażymy kotlety, aż zrumienią się z obu stron . Gdy kotlety są już odpowiednio usmażone, zdejmujemy je z patelni i przekładamy do naczynia.

Na tę samą patelnię wsypujemy pokrojoną w piórka cebulę i smażymy na średnim ogniu do zeszklenia. Kotlety ponownie przekładamy na patelnię z cebulą, podlewamy odrobiną wody i całość dusimy pod przykryciem na małym ogniu do momentu, aż cebula zrobi się bardzo miękka i odda smak do sosu. Gotowe!