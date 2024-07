Jak zrobić dobre kotlety mielone?

Co jest sekretem idealnych kotletów mielonych? Na początku potrzebujemy dobrej jakości składników, gdyż bez nich sukces jest nieosiągalny, ale to dopiero pierwszy krok. Ważna jest również technika wyrobienia mięsa w taki sposób, aby je odpowiednio napowietrzyć, co powoduje, że są pożądanie puszyste i soczyste. Do tego dochodzi, oczywiście, technika smażenia, bo zbyt długi czas obróbki termicznej może zniweczyć cały efekt.

Do tego dochodzą pewne składniki, które z powodzeniem można dodać do mięsnej masy. Jedni hołdują namoczonej w mleku bułce lub jednemu rozgotowanemu i utłuczonemu ziemniakowi. Z drugiej strony istnieje jeszcze jeden: wystarczy zetrzeć do miski... jabłko!

Dodaj jabłko do mięsa: kotlety wyjdą puszyste

Kotlety mielone wyjdą twarde, jeśli będziemy nieostrożni w przygotowaniu 123RF/PICSEL

Jabłko w kotletach może wydawać egzotycznym pomysłem, jednak nie trzeba za bardzo się obawiać: jeśli sięgniemy po odpowiednią odmianę, owoc w kotletach będzie niewyczuwalny. Lepiej sięgnąć po kwaśne jabłka, np. papierówkę, szarą renetę czy antonówkę. Jeśli nasze kotlety mielone nie zawsze wychodzą nam zgodnie z oczekiwaniem domowników, dodatek jabłka może być ostatnią deską ratunku przed kulinarną klapą. Ta metoda jednak rządzi się swoimi prawami: po starciu jabłka na małych oczkach, warto je odcisnąć z nadmiaru wody, a dopiero później dodać do reszty składników.

Kotlety mielone z jabłkiem: sposób przygotowania

Zanim dowiemy się, jak przygotować kotlety mielone z jabłkiem, trzeba skompletować potrzebne składniki:

500 g dowolnego mięsa mielonego,

1 jajko,

1 kwaśne jabłko,

1 cebula,

1 ząbek czosnku,

bułka tarta

przyprawy: sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Cebulę pokroić na drobną kostkę i zeszklić na patelni, a następnie ostudzić. Do dużej miski dodajemy mięso mielone, jajko, rozgnieciony ząbek czosnku oraz ostudzoną cebulę. Czas na jabłko: obieramy, ścieramy na tarce o drobnych oczkach, odciskamy z nadmiaru soku i dopiero dodajemy do masy. Przyprawiamy i zabieramy się za wyrabianie całości ręką, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Kiedy mięso jest gotowe, formujemy kotlety, od czasu do czasu przerzucając je z jednej ręki do drugiej, aby były puszyste. Obtaczamy kotlety w bułce tartej i smażymy na dobrze rozgrzanej patelni z olejem do momentu, aż będą rumiane. Nasze mielone są już gotowe, wystarczy podać je z ulubionymi dodatkami i życzyć smacznego.