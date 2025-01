Kiedy wypada tłusty czwartek w 2025 roku? Każdy sprawdza kalendarz

Oprac.: Agnieszka Tkacz

Tłusty czwartek to radosne zakończenie karnawału, które wypada w ostatni czwartek przed Wielkim Postem. To doskonały pretekst nie tylko do ucztowania, ale także do spotkań towarzyskich i rodzinnych. W tym roku będziemy musieli jednak trochę zaczekać, aby świętować. Sprawdź, kiedy dokładnie wypada tłusty czwartek w 2025 r.