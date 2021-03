Ciasto gruszkowe z makiem

Ciasto na weekendowe popołudnie, to rytuał w wielu domach. To z gruszką jest proste i niezwykle smaczne.

Reklama

Zdjęcie Ciasto z gruszkami to doskonały pomysł na deser /123RF/PICSEL

Składniki 50 dag maku,

1 szklanka śmietanki 30 proc.,

1/2 torebki cukru waniliowego,

25 dag mąki,

12 dag cukru,

szczypta soli,

3 jajka,

12 dag masła,

0,75 kg gruszek,

sok z 1 cytryny,

2 łyżki kaszy manny,

kilka listków melisy,

cukier-puder

Mak, śmietanę i cukier waniliowy gotować na małym ogniu ok. 20 min, często mieszając, przestudzić.

Reklama

Mąkę posiekać z zimnym masłem, dodać 10 dag cukru, sól, 1 jajko i 1 łyżkę zimnej wody, szybko zagnieść na jednolite ciasto. Ciastem wyłożyć dno i boki natłuszczonej i wysypanej mąką blaszki.

Gruszki obrać, pokroić na połówki, usunąć gniazda nasienne. Ponacinać wierzch gruszek i skropić sokiem z cytryny. Pozostałe jajka utrzeć na puch z resztą cukru, połączyć z przestudzonym makiem i kaszą manną.

Masę przełożyć do formy, ułożyć gruszki i piec w nagrzanym do 200°C piekarniku ok. 45 min. Podawać udekorowane listkami melisy oraz posypane cukrem pudrem.



***

Zobacz również:



Rozlicz PIT online już teraz lub pobierz darmowy program