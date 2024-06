Zmielony twaróg sernikowy przekładamy do miski, wsypujemy cukier oraz mąkę i całość dokładnie miksujemy.

Laskę wanilii rozcinamy wzdłuż, nożykiem wyciągamy ziarenka i dodajemy je do twarogu razem z jednym jajkiem i żółtkiem. Ponownie miksujemy.

Przygotowaną masą serową napełniamy foremki do muffinek i ustawiamy na blaszce do pieczenia. Blachę wkładamy na najniższy poziom piekarnika.

Serniczki podpiekamy w 190 st. C przez 5 minut, a następnie zmniejszamy temperaturę do 110 st. C i pieczemy jeszcze 15-20 minut.