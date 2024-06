Poprawia trawienie, obniża cholesterol. Szukaj w warzywniaku i na bazarku

Groszek cukrowy to pyszne, sezonowe warzywo, na które sezon zacznie się już niebawem, bo na przełomie czerwca i lipca. Walory smakowe to niejedyne zalety groszku cukrowego, ponieważ posiada on również świetne właściwości odżywcze.