Co na obiad? Zupa gulaszowa

Przygotowuje się ją szybko, z prostych składników, które często mamy po prostu pod ręką. Jest sycąca, konkretna i bardzo smaczna.

Zdjęcie Zupa gulaszowa należy do tradycyjnych dań węgierskich / INTERIA.PL

Składniki

600 g wołowiny

100 g boczku

2 cebule

4 ząbki czosnku

2 papryki konserwowe

1 chili

250 ml passaty pomidorowej

sól do smaku

pieprz do smaku

1 łyżeczka papryki wędzonej

3 łyżki śmietany

olej do smażenia

Zupa gulaszowa - przygotowanie

1. Przygotować mięso - wołowinę i boczek pokroić w kostkę. Cebulę drobno posiekać, czosnek pokroić na plasterki

2. Na rozgrzanym oleju podsmażyć boczek, dodać wołowinę, smażyć około 20-25 minut aż mięso nabierze brązowego koloru, dodać czosnek i cebulę, podsmażać aż warzywa lekko zmiękną.

3. Zawartość patelni przełożyć do garnka, zalać 2 litrami wody, dodać paprykę chili, sól, paprykę wędzoną, gotować na małym ogniu do miękkości mięsa około 90 minut.

4. Na koniec dodać passatę pomidorową, doprawić do smaku pieprzem oraz zabielić śmietaną, zagotować.

5. Podawać na ciepło z pieczywem.

Co na obiad? Spaghetti aglio e olio

Nie ma prostszego dania! Żeby przygotować to pyszne, włoskie spaghetti aglio e olio, wystaczy czosnek, oliwa i ostra papryczka. A jeśli nie lubisz ostrych dań, spokojnie możesz ją pominąć.

Zdjęcie Spaghetti aglio e olio / 123RF/PICSEL

Składniki

250 g spaghetti

4 ząbki czosnku

Pół pęczka natki pietruszki

Papryczka chilli

50 ml oliwy

50 g startego dobrego sera (pecorino lub parmezan)

sól, pieprz do smaku

Sposób wykonania:

1. Ugotuj spaghetti (powinno być al dente).

2. Obierz ząbki czosnku, pokrój je na cienkie plasterki. Papryczkę drobno posiekaj (usuń nasiona). Posiekaj też natkę.

3. Wlej na patelnię oliwę i dodaj czosnek i papryczkę. Powoli podgrzewaj - tak, aby czosnek się nie przypalił. Kiedy tylko nabierze koloru, zdejmij patelnię z palnika.

4. Odcedź ugotowany makaron, zostaw nieco wody (ok. 100 ml).

5. Wlej do makaronu oliwę z papryczką i czosnkiem, posiekaną natkę pietruszki, parmezan, wrzątek z gotowania makaronu i dokładnie. Posyp startym serem i podawaj od razu.

Co na obiad? Zapiekanka z rybą

Zapiekanka z rybą, to danie, które docenią wszyscy smakosze ryb. Jest łatwa i szybka w przygotowaniu.

Zdjęcie Zapiekanka z rybą to wyjątkowo lekki obiad / INTERIA.PL

Składniki

700 g ziemniaków

300 g filetu z halibuta lub dorsza

1 łyżka mąki pszennej

200 ml mleka

30 g masła

1 cebula

pieprz, sól do smaku

4 ziarna ziela angielskiego

2 liście laurowe

Zapiekanka z rybą - przygotowanie

1. Ziemniaki ugotować w posolonym wrzątku i ugnieść na puree.

2. Mleko zagotować z cebulą pokrojoną w kostkę, liściem laurowym i zielem angielskim, posolić i popieprzyć do smaku.

3. Na patelni rozpuścić masło, dodać mąkę, smażyć chwilę nie rumieniąc.

4. Do zasmażki dodać gorące mleko, gotować na małym ogniu i mieszać aż sos zgęstnieje. Wyciągnąć liście laurowe i ziele angielskie.

5. Rybę pokroić w większą kostkę, ułożyć w naczyniu do zapiekania, zalać sosem, na wierzch rozłożyć ziemniaczane puree, wyrównać.

6. Piec 30-35 minut w 190 stopniach, podawać na ciepło.

Co na obiad? Pierogi z kaszą i twarogiem

Miłość do pierogów warto pielęgnować. Na przykład eksperymentując z farszem. Mieszanka wiejskiego twarogu z paloną kaszą gryczaną, z powodzeniem zastąpi klasyczne ruskie.

Zdjęcie Pierogi przysmaż na rumiano / 123RF/PICSEL

Składniki

ciasto na pierogi z ulubionego przepisu

szklanka gotowanej kaszy gryczanej palonej

20 dag wiejskiego twarogu

cebula

sól

pieprz

masło

Sposób przygotowania:

1. Cebulę pokroić w paseczki, zeszklić na maśle.



2. Twaróg (najlepiej półtłusty, bez dodatków) rozgnieść widelcem, przyprawić.



3. Wszystkie składniki połączyć, przepuścić przez maszynkę do mięsa w celu uzyskania jednolitej masy.



4. Łyżeczkę farszu wielkości orzecha włoskiego nakładać na wykrojone szklanką części ciasta, zagniatać. Wrzucać na wrzątek.

5. Idealnie smakują z dodatkiem gęstej śmietany.

Co na obiad? Pizza w czterech smakach

Nie ma to jak domowa pizza! Polecamy prosty przepis na włoski placek w czterech smakach.



Zdjęcie Pizza / 123RF/PICSEL

Składniki na ciasto

0,5 kg mąki pszennej

300 ml ciepłej wody

10 g drożdży

łyżeczka cukru

2 łyżeczki soli

2 łyżki oliwy

Składniki na wierzch

sos pomidorowy 300 g

tartej mozzarelli

50 g chorizo

1 zielona papryczka jalapeno

3-4 pieczarki

1 czerwona cebula

50 g sera pleśniowego

1 gruszka

garść orzechów włoskich

garść pomidorków cherry

świeża bazylia

Sposób przygotowania:



Ciasto: Podgrzewamy wodę do ok. 30 stopni i mieszamy z drożdżami i cukrem. Zaczyn wlewamy do mąki, dosypujemy sól, wyrabiamy około 5 minut i na koniec dodajemy oliwę i wygniatamy jeszcze przez 2-3 minuty. Wstawiamy ciasto w ciepłe miejsce na 2-3 godz. do wyrośnięcia. Wyciągamy ciasto, rozwałkowujemy i układamy na blaszce.



Całość smarujemy sosem pomidorowym i posypujemy mozzarellą.



Układamy składniki ćwiartka, po ćwiartce:



1. plasterki kiełbasy, z plasterkami jalapeno

2. plasterki pieczarek z łódeczkami z cebuli



3. plasterki lazura, plastry gruszki i orzechy włoskie



4. połówki pomidorków cherry



Pieczemy w temperaturze 180 stopni C przez około 20 minut. Gotowe, smacznego!

Co na obiad? Burgery z czerwonych buraków

W kilka chwil zrobicie prawdziwe dzieło kulinarnej sztuki, zaś w tym smaku zakocha się niejeden mięsożerca. Poznajcie nasz przepis na wegetariańskie burgery z buraków!



Zdjęcie Burgery z buraczkami / 123RF/PICSEL

Składniki

150 g startych buraków

100 g zaparzonej kaszy kuskus

jajko

łyżka mąki kukurydzianej

2 ząbki czosnku

sól, pieprz

majeranek

olej do smażenia

8 plasterków sera

2 bułki do burgerów

2 garście mieszanki sałat

Co na obiad? Kurczak pieczony z piwem

Jest pyszny, soczysty w środku, z chrupiącą skórką. Do tego nie jest zbyt trudny do przygotowania.



Zdjęcie Kurczak pieczony z piwem to doskonały wybór na obiad / INTERIA.PL

Składniki

1,5 kg kurczaka

3 ząbki czosnku

1 łyżeczka soli

3 łyżki oleju

330 ml piwa

1 łyżeczka curry

1 łyżeczka papryki

1 łyżeczka oregano

Kurczak pieczony z piwem - przygotowanie

1. Zamkniętą butelkę z piwem namoczyć w ciepłej wodzie i usunąć etykiety.

2. Kurczaka wewnątrz natrzeć czosnkiem i solą a na zewnątrz olejem wymieszanym z curry, papryką i oregano, zostawić na co najmniej 2 godziny, a najlepiej na całą noc.

3. Kurczaka posadzić na otwartej butelce piwa, postawić w brytfance i wstawić do piekarnika na 1,5 godziny (1 godzina na każdy kilogram mięsa) piec do uzyskania złotego koloru w 180 stopniach Celsjusza przy grzaniu góra-dół.

4. Przed podaniem ściągnąć z butelki i pokroić na porcje.

