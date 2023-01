Coś słodkiego na weekend? Trzy przepisy na szybkie ciasta do kawy

Spis treści: 01 Ciasto na weekend - leniuszek Ewy Wachowicz

02 Ciasto na weekend - sernik królewski

03 Ciasto na weekend - sprawdzony przepis na ciasto drożdżowe

Ciasto na weekend - leniuszek Ewy Wachowicz

Przypomina kultowy rarytas z czasów PRL-u. Lista składników ma tylko 10 pozycji, a w opisie przygotowania brak informacji o pieczeniu. Ten przysmak zniknie z talerzy szybciej, niż myślisz. Sprawdź, jak ciasto "leniuszek" przygotowuje Ewa Wachowicz.

Zdjęcie Przepis od Ewy Wachowicz na ciasto "leniuszek" / materiały prasowe

250 g masła4 łyżki kakao1 szklanka cukru1 szklanka wody1 filiżanka espresso500 g mleka w proszku200 g herbatnikówgarść migdałów1 kieliszek rumucukier puder do dekoracji

Ciasto leniuszek - sposób przygotowania:

Masło roztopić. Dodać kakao, następnie cukier. Wymieszać. Dolać wodę oraz espresso. Po wystudzeniu partiami dodać mleko w proszku. Uprażone wcześniej migdały posiekać, herbatniki pokruszyć, dosypać do masy. Dolać rum i dokładnie wymieszać. Za pomocą folii spożywczej zrobić zgrabne wałki. Wstawić do lodówki. Po ok. 4 godzinach wyjąć z lodówki, zdjąć folię, oprószyć cukrem pudrem, zawinąć w szary papier (tak, by część leniucha wystawała), przewiązać rafią. Podawać pokrojone w krążki.

Ciasto na weekend - sernik królewski

Królewski sernik to wyjątkowy wypiek, ale szkoda, by pojawiał się na stole jedynie w święta. Polecamy go na weekend, w ramach rozpieszczania rodziny! Królewski sernik rozpływa się w ustach!

Zdjęcie Sernik królewski smakuje wyśmienicie / 123RF/PICSEL

Składniki na ciasto:

3 szklanki mąki

kostka masła

4 żółtka

3/4 szklanki cukru

2 łyżeczki proszku do pieczenia

cukier waniliowy

łyżka kakao (opcjonalnie)

Składniki na masę

1 kg półtłustego twarogu

kostka masła

6 żółtek

10 białek

półtorej szklanki cukru

łyżka mąki ziemniaczanej

łyżeczka proszku do pieczenia

olejek śmietankowy

sól

Królewski sernik - sposób przygotowania:

Ciasto: wszystkie składniki posiekaj, zagnieć. Ciasto podziel na pół, uformuj kule, schłodź. Masa: twaróg zmiel z masłem. Dodaj żółtka, cukier, sól, mąkę, proszek do pieczenia i olejek, zmiksuj. Dodaj ubitą pianę z białek, delikatnie wymieszaj. Staraj się nie napowietrzać masy za bardzo, bo sernik urośnie, ale potem opadnie. Okrągłą formę natłuść, posyp bułką tartą. Połowę ciasta zetrzyj wprost do formy na tarce o dużych oczkach. Wlej masę serową, zetrzyj resztę ciasta. Piecz godzinę i 10 minut w temp. 180°C. Studź najlepiej w lekko uchylonym piekarniku, a następnie pozostaw do całkowitego wystygnięcia w temperaturze pokojowej.

Ciasto na weekend - sprawdzony przepis na ciasto drożdżowe

Ciasto drożdżowe nie należy do łatwych, ale nie należny się zniechęcać. Oto przepis, z którym krok po kroku poznasz tajniki sztuki cukierniczej.



Zdjęcie Ciasto drożdżowe musi wyrosną, dlatego nie pozostawiaj go w przeciągu / 123RF/PICSEL

Składniki 1,5 szklanki mąki

1/2 szklanki drobnego

białego cukru

3 jaja

22 g świeżych drożdży

40 g masła

500 g jeżyn (lub innych owoców)

opakowanie budyniu

waniliowego

szklanka śmietany

1/2 szklanki mleka

szczypta soli

Ciasto drożdżowe - sposób przygotowania:

Mleko podgrzewamy. Masło roztapiamy w rondelku i studzimy. Drożdże łączymy z łyżką cukru i rozrabiamy w mleku. Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy 2,5 łyżki cukru, jajo, mleko z drożdżami, masło, szczyptę soli i wyrabiamy, by składniki się połączyły. Ciasto oprószamy mąką, miskę przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 30 minut. Jeżyny płuczemy na durszlaku w zimnej wodzie, a następnie osuszamy na papierowych ręcznikach. Do miski przelewamy śmietanę, dodajemy dwa jaja, opakowanie budyniu waniliowego i pozostały cukier. Energicznie mieszamy trzepaczką rózgową, żeby składniki się połączyły. Blachę do tarty o średnicy 30 centymetrów smarujemy tłuszczem i oprószamy mąką. Ciasto wyjmujemy z miski na posypaną mąką stolnicę, rozciągamy, by utworzyło koło i wykładamy nim blachę, łącznie z brzegami. Na ciasto przekładamy owoce, które delikatnie ugniatamy. Wierzch polewamy sosem śmietanowo - budyniowym. Pieczemy około 45 minut w 175 st. C. Tartę studzimy przez kilkanaście minut w blasze, a następnie wyjmujemy na metalową kratkę.

