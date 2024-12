Matias, często określany mianem "śledzia dziewiczego", to młody śledź, który jeszcze nie przeszedł tarła. Dzięki temu jego mięso wyróżnia się unikalnymi cechami: jest delikatniejsze, bardziej tłuste i mniej słone niż u starszych osobników. Charakteryzuje się także różowo-srebrzystą barwą oraz specyficznym smakiem, który doceniają smakosze ryb na całym świecie.



Warto podkreślić, że matias to nie gatunek ryby ani sposób jej obróbki, lecz określenie młodego śledzia o szczególnych właściwościach. Prawdziwe matiasy pochodzą z regionów takich jak Holandia, Niemcy czy Norwegia i są znacznie droższe niż zwykłe śledzie, co wynika z ich ograniczonej dostępności oraz wyższej jakości mięsa.



Matiasy często są sprzedawane w postaci zamrożonej, bez dodatku octu, oleju czy konserwantów. Warto zwrócić uwagę na etykietę - informacja "a’la matias" oznacza, że produkt nie jest prawdziwym matiasem, lecz starszym śledziem jedynie go przypominającym.