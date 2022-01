Pieczarki: Tak możesz je wykorzystać!

Pieczarki to popularne i zdrowe grzyby, które warto wprowadzić do swojego jadłospisu. Zawierają między innymi białko, potas, selen oraz witaminy A, E, D i witaminy z grupy B. Są również źródłem błonnika pokarmowego i dobrze przyswajalnych tłuszczów. Pieczarki chętnie wykorzystujemy podczas przygotowywania zup, sosów, czy też farszu. Jak się okazuje, możemy zrobić z nich również pyszne placki.

Przepis na placki pieczarkowe nie wymaga dużych zdolności kulinarnych. Jest wyjątkowo prosty. Aby zrobić idealne placuszki z pieczarek, nie potrzebujemy również wielu składników. Większość produktów zazwyczaj mamy w kuchni. To szybkie danie zaskoczy domowników. Jak je wykonać?

Przepis na idealne placki pieczarkowe! Zawsze wychodzą pyszne i chrupiące

Składniki 0,5 kg pieczarek

2 cebule

1 papryka

2 ząbki czosnku

200 g mąki

2 jajka

5 łyżek jogurtu naturalnego lub śmietany

oliwa z oliwek

sól

ulubione przyprawy

Placki pieczarkowe: Prosty przepis

Oczyszczone pieczarki ścieramy na tarce z małymi oczkami. Cebulę obieramy ze skórki i siekamy w kostkę. Do tartych pieczarek i cebuli dodajemy pokrojoną drobno paprykę i czosnek.

Do osobnej miski wsypujemy mąkę i łączymy ją z jogurtem naturalnym lub śmietaną. Jajko roztrzepujemy trzepaczką (tak by na jego powierzchni pojawiła się piana) i dodajemy do jogurtu oraz mąki.

Następnie łączymy ze sobą zawartość obu misek. Całość dokładnie mieszamy tak, by powstała jednolita masa. Po uzyskaniu gładkiej konsystencji przyprawiamy masę. Dodajemy do niej szczyptę soli oraz ulubione przyprawy (może być to na przykład: oregano, bazylia i tymianek).

Patelnię smarujemy oliwą z oliwek, a następnie rozgrzewamy tłuszcz. Za pomocą łyżki nakładamy ostrożnie niewielkie porcje powstałej masy. Placki pieczarkowe smażymy kilka minut z każdej strony - aż osiągną złocisty kolor.

Placki pieczarkowe możemy podawać - podobnie jak placki ziemniaczane - z mięsem, sałatką, śmietaną lub warzywnymi sosami.

***



