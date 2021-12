Danie z fugu, czyli najbardziej niebezpieczna ryba świata na talerzu

Ryba fugu - rarytas prefektury Yamaguchi

Jedna z japońskich prefektur słynie z niebezpiecznej potrawy, znanej także potocznie jako "rosyjska ruletka". To luksusowe danie przygotowywane jest z rzadkiej ryby fugu, czyli rozdymki tygrysiej. Pomimo, że rybka ma uroczą nazwę i oblicze to jest wysoce trująca. Japoński rząd nawet zakazał prawnie dania w XVI wieku, lecz ze względu na wyjątkowe walory smakowe, restrykcje zniesiono w drugiej połowie XIX wieku.

Najlepsze pierogi na świecie Do przyrządzenia dania konieczne jest posiadanie odpowiedniej licencji szefa kuchni. W trakcie oprawiania należy w pierwszej kolejności usunąć woreczek z trucizną, znajdujący się w brzuchu rybki. Jest on na tyle toksyczny, że zostaje umieszczany w specjalnych, hermetycznych opakowaniach przed utylizacją do osobnego pojemnika, zamykanego na klucz.



Potrawę podaje się w formie cieniutkich, wręcz przezroczystych plasterków. Można je jeść na surowo w formie sashimi, gotowane w specjalnej potrawce, smażone, a nawet napić się sake z dodatkiem grillowanego mięsa. Niestety, nieodpowiednio przyrządzona ryba może spowodować zatrucie tak silne, że śmierć jest niemalże natychmiastowa.



Zdjęcie Ryba fugu w formie sashimi / 123RF/PICSEL

Nie tylko fugu - zaskakujące przysmaki Japonii

Nie jest to jednak jedyne zaskakujące danie japońskiej kuchni. Na każdym rybnym targu można skosztować młodych ośmiorniczek w sosie sojowym. Tą potrawę należy szybko przełknąć, ponieważ ośmiorniczki podaje się żywe. Mogą one przyczepiać się przyssawkami do ścianek przełyku.



Innym równie niebezpiecznym przysmakiem jest jeżowiec - małe morskie żyjątko w kształcie kulki o trujących kolcach. Świeżo wyłowione jeżowce przecina się na pół i podaje w formie sashimi - wyjada się z wnętrza pomarańczową ikrę. Trzeba jednak uważać na kolce, w których kryje się substancja jadowa.

