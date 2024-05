Trzeba jednak wiedzieć, że nie wszystkie odmiany są takie same. Wiele zależy także od sposobu uprawy i przechowywania. Warto pamiętać, że bardziej wyczuwalną goryczką cechują się szparagi białe . Jeśli zależy ci na delikatniejszym smaku, wybierz szparagi zielone.

Sezon na szparagi trwa od maja do czerwca. W tym terminie są najdorodniejsze, najsmaczniejsze i mają najwięcej substancji odżywczych. Kupując szparagi, zwróć uwagę na to, aby ich główki były zamknięte, a końcówki lekko wilgotne. Warzywa powinny być jędrne. Spróbuj je delikatnie potrzeć — powinieneś usłyszeć ciche skrzypienie.

W przypadku zielonych szparagów nie jest to konieczne. Wystarczy jedynie umyć je i odciąć zdrewniałe końcówki. Inaczej rzecz wygląda, gdy mowa o białych szparagach — wymagają obierania. Najlepiej wykonać to niewielkim nożykiem lub obieraczką do warzyw. Zacznij od strony główki, kierując się ku dołowi. Taka technika ogranicza rozprowadzanie gorzkiego smaku na całej długości warzywa.