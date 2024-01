Do miski wbijamy żółtka, dodajemy cukier puder oraz szczyptę soli. Składniki ucieramy mikserem przez ok. 10 minut. Finalnie powinniśmy uzyskać jasną i puszystą konsystencję. Do masy jajecznej dodajemy łyżkę alkoholu oraz opakowanie mascarpone i miksujemy całość jeszcze przez 2 minuty. Stopniowo przesiewamy mąkę i miksujemy do momentu, kiedy coraz ciężej będzie wymieszać składniki. Wtedy przenosimy ciasto na stolnicę i wyrabiamy je ręcznie. Gładkie i elastyczne ciasto wałkujemy na duży prostokąt. Dolną 1/3 ciasta składamy tak, by przykryła górną, a następnie całość odwracamy o 90 stopni i ponownie wałkujemy. Czynność powtarzamy kilkanaście razy w celu lepszego napowietrzenia. Dzięki temu uzyskamy o wiele smaczniejsze faworki. Gotowe ciasto zawijamy w przezroczystą folię spożywczą i wkładamy na ok. 30 minut do lodówki, by mogło się schłodzić. Po upływie wyznaczonego czasu ciasto dzielimy na 4 części, pozostawiamy jedną na stolnicy, a resztę ponownie wkładamy do lodówki. Ciasto na faworki bardzo cienko rozwałkowujemy i kroimy na paski. Na środku każdego robimy niewielkie nacięcie i przekładamy jeden koniec przez sam środek. Uformowane faworki smażymy na rozgrzanym tłuszczy do momentu, aż nabiorą rumianego koloru z obu stron. Odsączamy nadmiar oleju za pomocą ręcznika papierowego. Po ostygnięciu obficie obsypujemy faworki cukrem pudrem. Smacznego!