Na patelnię wlewamy dwie łyżki oliwy i rozgrzewamy na niewielkim ogniu. Dorzucamy cebulę oraz paprykę, a następnie smażymy przez ok. 3-4 minuty, co jakiś czas mieszając.

Do podsmażonych warzyw dodajemy pomidory i podgrzewamy do momentu, aż całkowicie się rozpadną, a woda odparuje. Powinno to zająć ok. 10 minut.